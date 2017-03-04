Ведучих Євробачення 2017 вдягатимуть українські дизайнери

Відомі українські дизайнери створюватимуть образи для ведучих Євробачення-2017.

Як повідомили на офіційному сайті телеканалу "UA: Перший", ескізи костюмів для ведучих розроблятимуть 11 брендів: Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, ARTEMKLIMCHUK, Podolyan, Theo, Burenina, AndreTan, Indposhiv і Gapchuk.

Пізніше серед усіх образів мовник-організатор пісенного конкурсу UA:Перший спільно з модним журналом Vogue визначать 17 найкращих образів.

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"Ми вважаємо за честь співпрацювати з найкращими українськими дизайнерами і абсолютно відкриті до будь-яких їхніх ідей. Цей конкурс на створення образів для ведучих – прекрасна можливість показати, що в Україні є ще й багато талановитих дизайнерів, якість роботи яких не поступається якості роботи зарубіжних фахівців. Тим більше, що в основі загальної концепції шоу закладена ідея: "Зроблено в Україні", – розповіла заступник шоу-продюсера Євробачення-2017 Олена Агєєва.

Нагадаємо, що раніше стали відомі імена щасливчиків, які будуть вести українське Євробачення. Цьогоріч їх буде аж троє.

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