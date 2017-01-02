Від Путіна можна чекати і нової війни, і тягучої політичної гри, – Фесенко

Від Путіна в 2017 році можна чекати, чого завгодно – це показує досвід останніх трьох років.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенко.

Путін чекатиме сприятливого для себе розвитку ситуації. Появи нової адміністрації Дональда Трампа, початку переговорів і спроби досягти якоїсь угоди, де Україна не буде номером один, але в цих домовленостях фігуруватиме. Але є великі сумніви щодо виконання цієї угоди. Навіть, якщо вона буде. Без участі України і без згоди не тільки президента Порошенка, але і Верховної Ради жодне рішення не може бути виконано,

– зауважує експерт.

Крім того, вважає політолог, російський президент буде чекати квітневих президентських виборів у Франції, а потім у німецький бундестаг, які відбудуться у вересні. У зв’язку з цим для Путіна буде небажано починати якісь масштабні бойові дії на сході України, оскільки це може зірвати переговорну гру з новими західними лідерами і створити негативну міжнародну суспільну думку про Росію.

Якісь локальні загострення на Донбасі, на думку Фесенка, можуть бути. Те, що сталося на Світлодарській дузі, вважає експерт – ескалація на площі в один квадратний кілометр.

Тактична доцільність боротьби навіть не за висоти, а за кілька бліндажів, які не мають стратегічного значення, а лише локальне, тактичне. Та сталося те, що сталося. Але це не велика ескалація конфлікту, хоча, на жаль, за останні п'ять місяців найбільше число жертв серед українських бійців,

– говорить Фесенко.

Водночас експерт не відкидає великої ескалації військового конфлікту – наступу зі зміною лінії фронту.

"На жаль, це можливо. Але, швидше за все, Путін чекатиме сприятливого для себе завершення виборів у Франції, Німеччині і початку переговорів з Дональдом Трампом", – підкреслив Фесенко.

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