  • укр
  • рус
10:41
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Стамбулі. Новий рік на передовій
Випуск новин
22:01, 1 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Від Путіна можна чекати і нової війни, і тягучої політичної гри, – Фесенко

08:01, сьогодні 21599 Читать новость на русском
Путін чекатиме зручного моменту
Путін чекатиме зручного моменту / 24 канал

Від Путіна в 2017 році можна чекати, чого завгодно – це показує досвід останніх трьох років.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенко.

Путін чекатиме сприятливого для себе розвитку ситуації. Появи нової адміністрації Дональда Трампа, початку переговорів і спроби досягти якоїсь угоди, де Україна не буде номером один, але в цих домовленостях фігуруватиме. Але є великі сумніви щодо виконання цієї угоди. Навіть, якщо вона буде. Без участі України і без згоди не тільки президента Порошенка, але і Верховної Ради жодне рішення не може бути виконано,
– зауважує експерт.

Крім того, вважає політолог, російський президент буде чекати квітневих президентських виборів у Франції, а потім у німецький бундестаг, які відбудуться у вересні. У зв’язку з цим для Путіна буде небажано починати якісь масштабні бойові дії на сході України, оскільки це може зірвати переговорну гру з новими західними лідерами і створити негативну міжнародну суспільну думку про Росію.

Якісь локальні загострення на Донбасі, на думку Фесенка, можуть бути. Те, що сталося на Світлодарській дузі, вважає експерт – ескалація на площі в один квадратний кілометр.

Тактична доцільність боротьби навіть не за висоти, а за кілька бліндажів, які не мають стратегічного значення, а лише локальне, тактичне. Та сталося те, що сталося. Але це не велика ескалація конфлікту, хоча, на жаль, за останні п'ять місяців найбільше число жертв серед українських бійців,
– говорить Фесенко.

Водночас експерт не відкидає великої ескалації військового конфлікту – наступу зі зміною лінії фронту.

"На жаль, це можливо. Але, швидше за все, Путін чекатиме сприятливого для себе завершення виборів у Франції, Німеччині і початку переговорів з Дональдом Трампом", – підкреслив Фесенко.

Читайте також: 2016 рік: яким він був і чого чекати в наступному році

Теги: Політика Дональд Трамп Україна Війна на Донбасі Володимир Путін Україна-Росія
Джерело: 24 канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
6391
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня 2016, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 2256
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1569
Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
31 грудня 2016, 20:57 Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
1 1167
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Населення України значно зменшилося за травень
15 липня 2016 , 17:19 1
Легендарний "Привоз" "замінували" в Одесі: евакуйовано 1,5 тисячі осіб
14 серпня 2016 , 21:33
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук