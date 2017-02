Євробачення 2017: список всіх учасників

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 цього року відбудеться в Україні. Вже в травні київська сцена об'єднає конкурсантів зі всього світу.

Цього року в Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі виступить рекордна кількість країн-учасниць – 43 конкурсанти. Все через те, що на конкурс повернуться учасники з Австралії, Португалії та Румунії.

Півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 і 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.

Станом на сьогодні, це поки що всі країни, які визначились з відбіром представників.

O. Torvald "Time", Україна

Lindita "Botë", Албанія

Norma John "Blackbird", Фінляндія

Tako Gachechiladze "Keep The Faith", Грузія

Triana Park "Line", Латвія

SunStroke Project "Hey, Mamma!", Молдова

Kasia Moś "Flashlight", Польща

Nathan Trent "Running On Air", Австрія

NAVI "Historyja majho žyccia", Білорусія

Anja Nissen "Where I Am", Данія

Грати Pápai "Origo", Угорщина

Claudia Faniello "Breathlessly", Мальта

Timebelle "Apollo", Швейцарія

Alma "Requiem", Франція

Levina "Perfect Life", Німеччина

Francesco Gabbani "Occidentali's Karma", Італія

Manel Navarro "Do It for Your Lover", Іспанія

Lucie Jones "Never Give Up On You", Велика Британія

