Youtube запустив цікавий флешмоб до Міжнародного жіночого дня

Відеохостинг YouTube опублікував відео про єдність жінок у всьому світі до Міжнародного жіночого дня.

Портал запустив флешмоб під назвою #HerVoiceIsMyVoice ( "її голос – мій голос").

У ролику компанія зібрала історії декількох жінок, які надихають інших своїми вчинками. Зокрема, у відео жінки закликають інших жінок показати світу, якими чудовими вони можуть бути.

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YouTube закликає користувачів з усього світу використовувати хештег #HerVoiceIsMyVoice, аби поділитися відео про прекрасних жінок із цікавими історіями.