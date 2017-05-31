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Заборона "ВКонтакте": авторитетне американське ЗМІ пояснило сенс блокування російських сайтів

10:51, сьогодні 339 Читать новость на русском
Заборона
Заборона "ВКонтакте" є радикальним кроком України у кібервійні з Росією / РБК-Україна

Коли Україна заблокувала для своїх користувачів російську версію Facebook ("ВКонтакте"), то пішла на радикальний крок у кібервійні з Росією.

Про це пише Wall Street Journal, лояльне до Республіканської партії США.

Видання нагадує, що Україна своє рішення пояснили тим, що заборонені сайти слугують російській пропаганді. Водночас експерти з кібербезпеки у свою чергу наголошують, що соцмережі становлять ще більшу небезпеку, оскільки стають стартовими майданчиками для хакерських атак.

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Фахівці пояснили, що завдяки соціальним мережам хакери збирають особисті дані про людей, яких збираються атакувати. Окрім того, соцмережі використовуються як платформа для розміщення шкідливих програм.

В статті американського видання наголошується: "В Україні схожі атаки могли мати смертельний характер".

У статті також мовиться, що після того, як на Донбасі почалася війна, компанія зі США з кібербезпеки CrowdStrike виявила, що російські хакери, пов'язані з групою APT 28, поширили через "ВКонтакте" вірус для додатка для Android.

Шкідлива програма проникла в програмне забезпечення для українських артилеристів, яке розробив Ярослав Шерстюк. Програма дозволяла розрахувати дані для наведення українських гаубиць. Проте російський вірус дозволив зламати програму і визначати місце розташування української артилерії, щоб потім російські сили могли завдати удару по них.

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Окрім того, видання нагадує, що в 2016 році російські хакери спробували навіть вивести з ладу електропідстанцію в Києві. Також ще одна група кібершпигунів із Росії Sandworm влаштувала атаку на електромережу в Західній Україні.

"Випадки в Україні дають можливість отримати інформацію про противника до того, як він влаштує нові атаки на Заході", – зазначив аналітик компанії FireEye Джон Халтквіст.

Він зазначив, що шкідливий код Sandworm, виявлений в Україні, був помічений і в електроенергетичній мережі США.

Теги: Україна Заборона ВКонтакте ВКонтакте хакери Україна – Росія Новини Росії
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