115 тисяч військових, танки та артилерія, – Кулеба про війська Росії, які готові до нападу

В українському МЗС оцінили масштаби скупчення російських сил біля наших кордонів. Загалом там перебуває понад 100 тисяч ворожих військових.

Про це під час брифінгу 29 листопада розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Росія розмістила свої війська у прикордонних регіонах.

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Скільки військових противник стягнув до кордонів

Очільник МЗС пояснив, що там сконцентровані ворожі танки, артилерія, системи радіоелектронної боротьби, а також повітряні та військово-морські сили. Загалом Москва вже підтягнула до кордонів понад 40 батальйонних тактичних груп. Тож загальна кількість військових на українському напрямі сягає вже близько 115 тисяч – включно з силами на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Крім цього, Кулеба також наголосив, що Кремль відмовляється пояснювати пересування своїх військ біля кордонів з Україною у спосіб, який би міг викликати довіру.

Російські війська біля України: що відомо

Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.

Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія справді може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.

У випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.