40 мільярдів для України: у Сенаті США назвали дату остаточного голосування
15 травня 2022 , 21:29Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
Сенат США 16 травня 2022 року голосуватиме щодо нового пакету допомоги Україні, який мав би бути на суму 40 мільярдів доларів.
Остаточний документ щодо допомоги Україні сенат США планує схвалити 18 травня 2022 року. Про це розповів лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл.
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За його словами, важливо вказати колегам і американському народу, що ця допомога в наших інтересах. "Це не благодійність", – зазанчив Мітч Макконнелл.
Також додав, що допомога Україні – не рекламна кампанія. Адже насправді є "безжальний головоріз", який почав похід до Європи.
Допомога від США: останні новини
- У рамках пакету військової допомоги для України США надали ЗСУ 90 гаубиць М-777 калібру 155 міліметрів. Як повідомляє посольство США в Україні, зброя вже прибула в Україну, за виключенням однієї одиниці. Більшість вже вирушили на передову, де допомагають нашим військовим.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч політиків відбулася у Берліні. Як повідомив сам Кулеба, ключовою темою розмови стала всебічна підтримка України.
- У США вважають, що санкції проти Росії "на випередження" не змогли б запобігти повномасштабному вторгненню в Україну. Адже після введення обмежень країна-агресорка не мала б стимулу цього не робити.
- Президент Володимир Зеленський 14 травня провів зустріч із сенаторами США. Він акцентував, що ця зустріч демонструє потужність зв'язку між українським і американським народами.
- США надає Україні гуманітарну допомогу та ліки. Також на Схід прямують надані партнерами автомобілі швидкої допомоги.
- США звинуватили Росію в тому, що вона використовувала Раду безпеки ООН для поширення дезінформації та теорій змов. Мовиться про фейки щодо так званих "біолабораторій" в Україні.
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