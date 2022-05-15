40 мільярдів для України: у Сенаті США назвали дату остаточного голосування

Сенат США 16 травня 2022 року голосуватиме щодо нового пакету допомоги Україні, який мав би бути на суму 40 мільярдів доларів.

Остаточний документ щодо допомоги Україні сенат США планує схвалити 18 травня 2022 року. Про це розповів лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл.

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За його словами, важливо вказати колегам і американському народу, що ця допомога в наших інтересах. "Це не благодійність", – зазанчив Мітч Макконнелл.

Також додав, що допомога Україні – не рекламна кампанія. Адже насправді є "безжальний головоріз", який почав похід до Європи.

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