Там був стоп-кадр Соколова: чи живий насправді командувач Чорноморського флоту

В Росії об'явився адмірал Віктор Соколов, про ліквідацію якого у штабі Чорноморського флоту у Севастополі напередодні повідомили у ССО.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що наразі зарано робити висновки, чи Соколов дійсно живий. Адже росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, як це було у випадку з ліквідацією крейсера "Москва".

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Створили враження, що Соколов живий

Він зазначив, що інформація про знищення Соколова надійшла у перші години після удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Потім за кілька днів Сили спеціальних операцій підтвердили це.

А тепер в російський інформаційний простір вкидається відео з начебто рутинної наради в міноборони Росії за участю Сєргєя Шойгу. І випадково показують, що на ній присутній той самий Соколов.

Проте мене збентежило, що Соколов сидів і не рухався. Крім того, невідомо, звідки з'явилось це відео, можливо Соколова в якійсь квартирі знімали. Не можу сказати, що це був двійник. Але це може бути стоп-кадр Соколова, який включили у це відео з наради, щоб створити враження, що він живий,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак припустив, якою є ситуація з "ожившим" Соколовим: дивіться відео

Нагадаємо, що минулого року, коли ЗСУ потопили російський крейсер "Москва", росіяни тривалий час розповідали, що це неправда. Також вони показували відео військових, що ходять по плацу, і говорили, мовляв, це команда крейсера "Москва".

"Однак за декілька тижнів росіянам довелось визнати, що цього військового корабля більше не існує. А тому можливо такий самий сценарій використовується у випадку з Соколовим. Почекаємо, ймовірно з'являться некрологи російських військових з Криму, і можливо засвітиться серед загиблих й Соколов", – підкреслив Іван Ступак.

Що відомо про удари по штабу російського Чорноморського флоту

Українські сили 22 вересня завдали удару по штабу в Севастополі.За повідомлення ССО, вдалося обстріляти будівлю саме тоді, коли там проводилась нарада за участю керівного складу Чорноморського флоту Росії. Серед них мав бути Соколов.

Пізніше глава ГУР Кирило Буданов підтвердив, що командувач російського Чорноморського флоту ймовірного поранений та перебуває у важкому стані. Проте точною інформацією ГУР не володів.

А 25 вересня у ССО підтвердили інформацію, що Соколов загинув внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту. Загалом цей удар забрав життя 34 офіцерів, а 105 окупантів було поранено.

Водночас аналітики з ISW припустили, що загибель Соколова зокрема може призвести "до значних збоїв у командуванні та управлінні Чорноморським флотом Росії".

Проте 26 вересня адмірал Соколов "воскрес" на "на колегії оборонного відомства". Відповідне відео опублікувало російське міноборони.