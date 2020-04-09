"Анитоколомойський" закон можуть скасувати через Конституційний суд, – ЗМІ

Банківський законопроєкт готуються оскаржити у Конституційному суді після прийняття. Однак на судовий розгляд може вплинути політична складова.

Сценарій оскарження в Конституційному судді і наступного скасування є цілком реальним, про це пише "РБК-Україна".

До теми Депутати зареєстрували законопроєкт, який спрощує розгляд законів з понад 2 тисячами правок

До закону дійсно є низка питань з точки зору відповідності Конституції та міжнародним конвенціям.

Існує юридичний принцип, що якщо щось можна повернути в стан до порушення, і це порушення доведено в суді, то це потрібно повернути у відповідний стан. Тут дійсно є низка питань,

– цитує видання слова джерела.

Водночас співрозмовник видання зазначив, що на судовий розгляд з цього приводу цілком може вплинути питання політичної доцільності. Однак "якою вона буде на той момент – не знає ніхто".

"Антиколомойський" законопроєкт: що треба знати

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському . Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".

. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський". При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.

Станом на ранок 8 квітня до законопроєкту про банки до другого читання подали понад 16 тисяч правок . Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".

До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.