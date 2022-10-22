Іран може надати Росії ще більше бойових безпілотників, – Блінкен

Окупанти атакують нашу землю іранськими дронами-камікадзе. Міжнародні партнери України закликають ООН провести відповідне розслідування. Переконують, що влада Ірану може передати бійцям Путіна ще більше озброєння.

Так, Іран може надіслати Росії додаткові безпілотники для чергових масованих атак по Україні. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

До теми Іран постачає Росії вбивства за криваві гроші, – Зеленський про дрони-камікадзе

Російські загарбники можуть отримати нову партію іранських дронів

Високопосадовець нагадав, що США засудили Тегеран за допомогу Путіну. Однак, через це Іран, ймовірно, може передати Росії ще більше дронів.

Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих безпілотників з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше,

– зазначив Блінкен.

Блінкен наголосив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану. Окрім того, намагаються посилити здатність України відбивати атаки ворога.

До речі, раніше Держсекретар розкритикував залежність Москви від Ірану в експорті зброї. Зокрема, зазначив, що це ознака відчаю Росії на тлі спроб США накласти санкції та підірвати російську промисловість.

Раніше Білий дім повідомив, що іранські інструктори прибули до тимчасово окупованого Криму , аби допомагати Росії бити по Києву.

Читайте також Росія посилює ракетний терор: задля чого це Путіну та що він намагається приховати

Іранська влада проти розслідування щодо постачання дронів Росії

Влада Ірану вже неодноразово намагалася заперечити, що постачає Росії безпілотники. Втім, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати докази. Зокрема, мовиться про уламки дронів, якими Росія атакувала Україна та вбивала наших громадян.

Три держави закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів Росії. Зокрема, з ініціативою виступили Франція, Німеччина та Велика Британія.

Президент Ірану засудив такі заклики. Ібрагім Райсі заявив, що його країна тепер начебто є популярним потенційним експортером зброї. Втім, Райсі так і не уточнив, хто і про яку саме зброю просив.

Зазначимо, що 20 жовтня ЄС затвердив санкції щодо Ірану за продаж "шахідів". Зокрема, обмеження застосували до організацій, які постачають безпілотники.

Цікаво, що 21 жовтня під посольством Ірану в Угорщині пройшла акція протесту. На мітинг вийшли українці та іранці. Головна вимога протестувальників – аби Іран припинив постачачання зброї Росії та розірвав з нею відносини. Організаторка акції Вікторія Петровська наголосила: " Іран є співучасником геноциду українців ".

". До речі, наші захисники ліквідували в Україні вже 10 іранських інструкторів. Останні консультували бійців Путіна щодо запуску дронів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що за постачання дронів Росії Іран заробляє криваві гроші.

Вас може зацікавити – Очільник української розвідки вразив заявою про іранські дрони: дивіться відео