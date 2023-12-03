Влучання в багатоповерхівку та лікарні: що відомо про жахливий удар по Херсону 3 грудня

Росія продовжує тероризувати мирне населення Херсона. 3 грудня окупанти знову атакували обласний центр.

У неділю, 3 грудня, Росія атакувала дві лікарні у Херсоні. Також окупанти поцілили по одній з багатоповерхівок.

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Що відомо про атаку

Росія атакувала середмістя Херсона. Голова Херсонської МВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти вдарили по житловій забудові. За його словами, були влучання у будинок і територію поблизу. Крім цього російські загарбники обстріляли території двох лікарень у Херсоні. Були пошкоджені будівлі медичних закладів.

Наслідки атаки Росії на Херсон: відео Херсонської МВА



Які наслідки теракту

Спочатку Олександр Прокудін повідомив про одного загиблого. Пізніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив кількість жертв. На цей час відомо про 2 загиблих. Однією з жертв виявилася літня жінка, чия особа встановлюється. Її тіло знайшли на зупинці біля багатоповерхового будинку.

Також відомо про 7 постраждалих. Це двоє чоловіків віком 28 та 46 років та 5 жінок віком 35, 42, 47 та 52 років. Внаслідок цієї атаки вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. Всіх їх ушпиталили.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на чергову цинічну атаку російських окупантів. Президент України сказав, що росіяни завдали жорстоких ударів по Херсону. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих. За його словами, всім пораненим надано необхідну допомогу.

Загалом лише за один цей день на одній Херсонщині вже було понад 20 російських обстрілів – таких же, як по Херсону, суто терористичних. По місту Берислав, по селах області,

– сказав Зеленський.

Український лідер подякував всім рятувальникам та правоохоронцям, які ліквідовують наслідки атак. Крім цього він висловив слова подяки всім лікарям та медсестрам за надання допомоги постраждалим, а також представникам місцевої влади та волонтерам, які не полишають напризволяще свої міста й громади.

Що сказав Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поділився фотографіями, на яких можна побачити наслідки агресії Росії. Він назвав росіян терористами.

Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія – держава-терорист,

– написав він.

Понівечені квартири та лікарні після російської атаки / Фото Андрія Єрмака

Росія постійно тероризує Херсон