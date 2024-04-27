Рятувальники досі працюють: ДТЕК показала моторошні кадри наслідків ворожої атаки по енергетиці
Джерело:ДТЕК
У ніч проти 27 квітня Росія здійснила масовану атаку ракетами території нашої держави, завдавши удару по критичній інфраструктурі. На жаль, ворожі обстріли спричини серйозні пошкодження на енергетичних об'єктах.
Першу атаку ворог здійснив близько опівночі, а другу – за декілька годин. Наразі енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи, а українців закликали споживати електроенергію ощадливо.
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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
Через черговий ворожий обстріл вночі 27 квітня постраждали чотири теплоелектростанції компанії ДТЕК. На жаль, наслідки цієї атаки російських окупантів дуже серйозні. Станом на зараз рятувальники спільно з працівниками енергетики активно працюють над усуненням наслідків масованої ворожої атаки.
Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки,
– ідеться в повідомленні ДТЕК.
Повідомляється, що російські окупанти намагаються призвести до відключення електроенергії в Україні, але їм це не вдасться. У ДТЕК також оприлюднили кадри, які демонструють масштаби руйнувань та пошкоджень.
Наразі працюють над усуненням наслідків пошкоджень / Фото ДТЕК
Деталі про нічну ворожу атаку
- Росія вночі проти 27 квітня атакувала Україну 34 ракетами. Наші військові збили 21 ракету. Зокрема, мовиться про 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 1 крилату ракету "Іскандер-К", 6 крилатих ракет "Калібр".
- Відомо, що росіяни на Дніпропетровщині атакували енергетичні об'єкти у Дніпровському та Криворізькому районах, на Львівщині – два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах, на Прикарпатті вороги вдарили також по об'єкту критичної інфраструктури.
- У ДТЕК розповіли, що окупанти атакували чотири теплових електростанції. Там серйозно пошкоджене обладнання підприємств. Зокрема, вранці енергетики намагались ліквідовувати наслідки атаки.
- Як розповіли в Укренерго, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики повідомили, що обмеження продовжують діяти на Харківщині. Окрім того, цілодобово обмежили споживання світла для промисловості у Кривому Розі.
- На щастя, жертв вдалось уникнути. Однак в Міненерго розповіли, що на одному з об'єктів поранено начальника зміни – енергетик зазнав контузії. Однак у Дніпропетровській ОВА заявили, що внаслідок удару по одному з енергетичних об'єктів поранений 39-річний чоловік.