Що означає удар по чорноморському флоту Росії та чи причетне НАТО: пояснення Жданова

Росія знову загнала саму себе у пастку, тому отримала значні збитки через інцидент у Севастопольській бухті. Водночас кремлівські заяви про "терористичний акт" не відповідають дійсності.

Попри заяви Росії про причетність України та країн НАТО до атаки, участь альянсу у війні можлива лише в одному випадку. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Путін підтвердив, що Росія готова програти, – Подоляк про масову ракетну атаку України

Причетність НАТО

Експерт запевнив, що "бавовна" у Севастополі взагалі не має жодного стосунку до НАТО.

Якщо подивитися на відео – кораблі металися бухтою і не знали, куди подітися. Вийти в море вони боялися, щоб не "нарватися" на свої міни. Це іміджевий розгром російських військ, і це НАТО ще на війну не приїхало,

– іронічно підмітив Жданов.

Він переконаний, що НАТО приїде тоді, коли в Кремлі Путін почне розмови про те, що не "настав час замислитися над застосуванням зброї масового ураження".

"Як тільки ця фраза пролунає від Путіна, тоді з'явиться НАТО. А поки що це "добрі люди" – офіційно Україна не причетна до цього розгрому", – вказав фахівець.

Хто завдав удару по чорноморському флоту Росії у Севастополі: дивіться відео

"Теракт" – не теракт

Жданов зауважив, що Росія звинувачує Україну в ударах у Севастополі й що це робилося "під керівництвом британських спецслужб".

Цей удар вони прирівняли до терористичного акту. Міжнародні організації їх підправили, оскільки кораблі супротивника під час воєнних дій є легітимною ціллю та їхнє знищення не є терористичним актом,

– пояснив оглядач.

За його словами, а ось те, що робить Росія ударами по критичній інфраструктурі для цивільного населення – це і є терористичним актом і воєнним злочином.

Читайте також Ніякого ока за око: чому Україна може бити по Севастополю, а Росія – лише йти за кораблем

"Російський флот не захищений, як російська армія, яка є міфом, а не "другою армією світу". Тому що там, де стався бій у бухті, вона ж була укріплена "за останнім словом техніки" Росії. "Миша", як вони говорили, не могла проскочити через ті мінні загородження, які вони там встановили та через бойову охорону на вході в бухту", – додав аналітик.

Він підкреслив, що до бухти був один вхід, але сам бій стався усередині неї.

Вас також може зацікавити – як США знищать "ядерну тріаду" Росії: дивіться відео

Російські ракетні атаки після "бавовни" у Севастополі: що відомо