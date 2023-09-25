Удари дронів по Росії: Буданов назвав цілі та мету українських атак
Джерело:New Voice
У різних регіонах Росії тривають атаки ударних українських безпілотників. Ціллю атак дронів передусім є підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК).
Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що однією з головних цілей атак українських дронів стали російські підприємства, що працюють на ракетобудування.
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Україна намагається уповільнити виробництво зброї у Росії
Буданов підкреслив, що третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована якраз у європейській частині Росії. Відтак, ці підприємства у зоні досяжності для безпілотників.
Керівник розвідки зазначив, що серед атакованих останнім часом підприємств мовиться про Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виробляє електронне обладнання для ракет, по якому БпЛА били вже кілька разів.
Також це Редкінський дослідний завод у Тверській області, де виробляють компоненти ракетного палива. Безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.
За словами Буданова, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на ВПК Росії
Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння,
– уточнив Буданов.
Удари по військових об'єктах росіян: попередні новини
- На відміну від Росії, українські військові завдають ударів винятково по військових об'єктах росіян. Це навіть визнають самі окупанти, які після кожної атаки фантазують про "успішну" роботу "ПеВеО" та заявляють, що цивільна інфраструктура не постраждала.
- У попередні дні під атакою безпілотників був російський Курськ. Так, український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Курську. Крім того, 24 вересня безпілотник влучив в будівлю ФСБ у Курську.
- Ба більше, 24 вересня унаслідок вдалої операції української розвідки було знешкоджено командування авіаполку росіян на аеродромі "Халіно" в Курську. 25 вересня, як підтвердили в українській розвідці, зафіксовано влучання у будівлю російського МВС.
- Врешті-решт, українські військові заявляють, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було ліквідовано командувача ЧФ Росії.