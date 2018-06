Atlas Weekend 2018: програма на всі дні фестивалю, учасники, квитки та ціни

Atlas Weekend 2018 – один із найбільш очікуваних фестивалів в Україні. Місце проведення фестивалю незмінне – ВДНГ, що на проспекті Академіка Глушкова, 1. Хто виступить із учасників на Atlas Weekend 2018, скільки коштують квитки і як послухати музику безкоштовно – читайте далі в матеріалі.

Коли відбудеться Atlas Weekend 2018? Фестиваль відбудеться з 3 по 8 липня на території столичного ВДНГ. Минулого року на 8 сцен фестивалю вийшли 200 учасників, серед яких і топові українські артисти, і зірки світового масштабу. Цього ж року організатори обіцяють, що буде ще краще, гучніше та яскравіше!

В нашому матеріалі ви знайдете інформацію про:

1. Квитки та ціни на Atlas Weekend 2018.

2. Проживання на фестивалі.

3. Хедлайнери Atlas Weekend 2018.

4. Розклад програми по днях на Atlas Weekend та коротку довідку про кожного учасника.

Atlas Weekend 2018: квитки та ціни

Приємна новина в тому, що перший день фестивалю (3 липня) – це День української музики і вхід на фестиваль безкоштовний!

Які є квитки на Atlas Weekend 2018 і скільки вони коштують? Є різні групи квитки, які включають в себе додаткові послуги (крім входу на територію фестивалю), а також можна придбати квитки на один день.



Atlas Weekend 2018 відбудеться з 3 по 8 липня

До 13 червня ви можете зекономити на квитках. Ви можете заповнити форму та отримати квиток на всі дні фестивалю за 1 950 гривень, на 4 липня – за 850 гривень, на решту днів (5-8 липня) – по 750 гривень кожен.

На сайті фестивалю квитки коштують вже дорожче (придбати квитки на Atlas Weekend 2018):

• Абонемент на всі дні – 2 100 гривень;

• Квиток на 4 липня – 900 гривень;

• Одноденний квиток на 5, 6, 7, 8 липня – 800 гривень кожен;

• VIP абонемент на всі дні – 6 000 гривень. Цей абонемент дає доступ до критого VIP STANDING майданчику поруч із головною сценою, окремого VIP-бару, а також користування парковкою й окремим VIP входом на фестиваль.

Atlas Weekend 2018: проживання в кемпінгу

Ви можете розміститися в кемпінгу на всі дні фестивалю, придбавши квиток у Z-CAMP (за наявності квитка на фестиваль). У вартість входить: комфортна зона кемпінгу, користування душовими і туалетами, точки для підзарядки мобільних телефонів, рецепція, інфопоінти 24/7, огороджена територія з цілодобовою охороною. Поселення можливе 3 липня з 12:00, виселення – 9 липня до 15:00.

І це ще не всі переваги наметового містечка. Після бурхливих концертних заходів, ви зможете повернутися в кемпінг, посидіти на Z-Avenue, організувати пікнік з друзями в окремих барбекю-ділянках. Також тут ви знайдете магазини, альтанки, або ж зможете пограти в настільні ігри зі своїми сусідами, трохи відпочити, перекусити, познайомитися, обговорити лайн-ап фестивалю та просто добре провести час.



Atlas Weekend 2018: проживання в кемпінгу

Кемп-стейдж стане центром нічного життя Z-Сamp. У зоні сцени ви зможете насолодитися живою музикою, послухати гітарні акорди та відпочити під тріск багаття. Вранці ж кемп-стейдж стане зоною здорових активностей, таких як йога або ж зарядка.

Вартість проживання – 500 гривень (придбати квиток у Z-CAMP).

Atlas Weekend 2018: хедлайнери

Хто буде виступати в рамках Atlas Weekend 2018? Цього року фестиваль триватиме аж 6 днів, протягом яких можна буде почути десятки виконавців! Одним з хедлайнерів фестивалю стане Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP. Американська співачка підкорила серця мільйонів слухачів глибокими і хвилюючими текстами, впізнаваною манерою виконання та неймовірно сильним вокалом. Важко знайти людину, яка не чула її хітів – "Lost on You" та "Other People".

Ще одним хедлайнером фестивалю став відомий британський музикант Tom Odell. У 18 років його не прийняли до музичного коледжу, а вже за кілька років весь світ танцював під його пісні "Long Way Down", "Hold Me" та "Jealousy". Він безперестанку їздить на фестивалі та влітку завітає до України. Музиканта порівнюють із Девідом Боуї та Куртом Кобейном без гітари.

Також на фестивалі виступить британський гурт "Nothing but Thieves", їх вже точно знаюті ті, хто побували на минулорічному фестивалі. На фестиваль завітає бельгієць Lost Frequencies. Минулого року він потрапив до рейтингу найкращих діджеїв світу за версією журналу DJ Magazine.

Також серед хедлайнерів німецький електронікор-гурт "Eskimo Callboy". Ці дикі хлопці розгойдають будь-яку публіку! В рамках фестивалю також в Україну вперше приїде діджей №1 в світі, 22-річний музикант і саундпродюсер Martin Garrix.

І це ще далеко не весь список (частину з нього організатори й досі тримають в секреті). Ми склали детальний список учасників, які виступлять в кожен день фестивалю. Список буде доповнюватись після того, як організатори фестивалю будуть оголошувати нових учасників.

Atlas Weekend 2018: розклад виступів учасників по днях

Atlas Weekend 2018 – програма виступів 3 липня (вхід безкоштовний)

Tayanna

Учасниця "Голосу країни", фіналістка національного відбору України на "Євробачення 2018", володарка музичної премії "M1 Music Awards 2017" в номінації "Прорив року" – ця співачка букетами збирає почесні лаври нової української поп-музики. Колоритний вокал в тандемі з мелодійним фолком та місцями соковитим фанком – все дуже по-літньому!

TAYANNA — Шкода (дивитися онлайн відео)

СКАЙ

Найкращі та вже давно улюблені романтичні балади, а також несподівані новинки з останнього альбому "Рідкісні птахи" від СКАЙ гучно лунатимуть над полем ВДНГ, змушуючи фанатів підспівувати в унісон. А окрім пісень, на вас чекає дещо особливе від цього гурту: під час свого виступу музиканти "подарують світло" – усім-усім, без винятку!

СКАЙ – Відчуваєш (дивитися онлайн відео)

Марія Чайковська

Чарівна дівчина, яка акомпанує собі на фортепіано та співає про головне. Душевна лірика на Atlas Weekend 2018! Чайковська створить інтимну атмосферу джазу та виконає проникливі фолкові тексти.

Марія Чайковська – Мосты (дивитися онлайн відео)

Біла Вежа

Потужний вокал, гучні ударні, гітарні рифи в кращих рок-традиціях, однак разом з тим, хлопці з гурту "Біла Вежа" створюють неповторний романтичний настрій під час своїх виступів та, ймовірно, знають, як достукатися своєю проникливою музикою до серця слухача.

Біла Вежа – I Know (дивитися онлайн відео)

Kozak System

Справжні українські козаки-музики будуть видовищно вимахувати шаблями та уміло приручати гітарні струни! Між іншим, саме так хлопці з гурту підкорюють міжнародні концертно-фестивальні майданчикики, тим самим, інтегруючи українське етнічне начало у світовий контекст. Патріотичний козак-рок з фолк-панковими переливами та регістрами змусить кожного хвацько витанцьовувати гопака.

Kozak System – Коли Вона (дивитися онлайн відео)

Гражданин Топинамбур

"Театр жорсткої естради" від веселих "топінамбурів" на сцені Atlas Weekend 2018. Кожен концерт – театральний фарс-спектакль, під час якого хлопці проводять фантасмагоричні служіння, оспівуючи піцу й лимонад!

Гражданин Топинамбур – Коньяковский (дивитися онлайн відео)

Фелікс Шиндер

Міський фольклор Молдаванки від найпривабливіших "музичних хулігангстерів" Одеси. Колоритний клезмер, балканські ритми, блатні наспіви та унікальний одеський гумор, підслуханий від моряків в порту або ж від бувалих морських вовків у дворику на Дерибасівській. Ну що, здогадалися про кого це ми? Таки да, Фелікс Шиндер та музичний кооператив "Деньги Вперед"!

Фелікс Шиндер – Одесский фитнес (дивитися онлайн відео)

The Hypnotunez

The Hypnotunez – це коли свінг-кор оркестр заряджають потужний джаз-панк, а в кінцевому результаті з усього цього виходить шаут-свінг – унікальний музичний жанр, який можуть виконувати тільки ці хлопці. Їхні виступи наживо – справжні гіпнотичні перформанси, під час яких повністю віддаєшся музиці та драйву й мимоволі в ритм пісень починаєш свінгувати та панкувати.

The Hypnotunez – AZATHOTH (дивитися онлайн відео)

Kira Mazur

Етно-фолко-регі-поп від української Леді Гаги. А ще в її музиці є трішки французького шарму, завдяки плідній колаборації з французьким музичним продюсером. Зокрема, композиція "Карі очі" у її французькому переспіві зазвучала особливо по-новому та неабияк вразила слухачів.

Kira Mazur – Долонями (дивитися онлайн відео)

KARNA

Колоритний гуцул-метал від прудких хлопців з полонини – гурт KARNA. Ось уже протягом двадцяти років музиканти заряджають своїх прихильників вибуховим ню-металом. Щось по-особливому скажене пообіцяли привезти з собою і на фестиваль.

KARNA – Party на Прикарпатті (дивитися онлайн відео)

LETAY

Інді-рок та шалений спейс від гурту Letay! Між іншим, ці хлопці – полуфіналісти Національного відбору на Євробачення 2017, тому навіть не сумнівайтесь: вони обов’язково змусять вас літати під час свого виступу.

LETAY – Cвіт чекає (дивитися онлайн відео)

Atlas Weekend 2018 – програма виступів 4 липня

Martin Garrix

Діджей №1 у світі, 22-річний музикант і нідерландський саундпродюсер Мартін Гаррікс стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend.

Визнання від британського видання DJMag, насичений гастрольний графік і виступи на топових фестивалях. Колаборації з кращими з кращих: David Guetta, Dua Lipa, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack і Usher – ось далеко неповний список артистів, з якими записані й випущені спільні сингли!

Глобальну популярність отримав в 2013 році після релізу треку "Animals", який захопив світові танцполи, чарти й радіоефіри. Сьогодні потрапити на його лайв мріють мільйони шанувальників з усіх куточків світу, а квитки на виступи розлітаються за лічені секунди.

Martin Garrix & Dua Lipa – Scared To Be Lonely (дивитися онлайн відео)

Tom Odell

Англійська співачка Лілі Аллен порівнює його з раннім Девідом Бові, а британські журналісти – з Куртом Кобейном без гітари. Вже у 13 років він таємно писав пісні, у 18 Тома не прийняли до музичного коледжу, а коли йому вже виповнилося 23, пів-Європи танцювало під його "Long Way Down". Наразі Оделла запрошують на всі найвідоміші фестивалі: від Sziget до Glastonbury.

Tom Odell – Another Love (дивитися онлайн відео)

Skillet

Найвідоміші американські альтернативщики SKILLET! Кожна композиція – шалена суміш музичних експериментів та вокальних партій. Кожен виступ – максимум емоцій!

SKILLET – Brave (дивитися онлайн відео)

Lost Frequencies

Коли слухаєш його музику, здається, що можливо все. Він ніби старий друг, який у будь-якій незрозумілій ситуації просто закине тебе у Chevrolet Camaro та відвезе потанцювати кудись до океану. Зізнайтеся, ви точно відривалися під його "Are You with Me"! А цей трек займав вершини усіх хіт-парадів Австралії, Туреччини та половини країн Європи.

До речі, минулого року бельгієць посів 26 місце в рейтингу найкращих діджеїв за версією журналу DJ Magazine.

Lost Frequencies – What Is Love (дивитися онлайн відео)

Epica

Голландська формула "красуні та чудовиська", поєднання ліричного жіночого вокалу з гроул-манерою, Epica, гідна власної назви, дає концерти, які хочеться вважати головною подією в житті. Концепція, побудована на теософії, вивченні уявлень людини про вищі сили, природу й релігію, сінематика, готика й містика – мелодійне та драматичне дійство, яке розгорнеться на одній із наших сцен.

EPICA – Crimson Bow and Arrow (дивитися онлайн відео)

5’nizza

Гідна епічного кіно, сценічна історія двох друзів-артистів зараз знову в кульмінації – ефект від ніби вчорашнього возз'єднання творчого дуету Андрія Запорожця та Сергія Бабкіна все ще свіжий, відчутний і такий, що не може не бадьорити. Музика добра, а слова давно стали народними. Без хитрощів, спецефектів, і тільки чиста магія двох мандрівників по білому світу на великій сцені – а співати, напевно, будуть усі гості фестивалю.

5'nizza – Далеко (дивитися онлайн відео)

Листи N

Гурт "Листи N" впевнено підкорює музичний простір України! Глибокі зворушливі тексти, нестандартний набір інструментів, незвичайні гармонічні оберти з альтерованими ступенями та закоханість музикантів у чарівний навколишній світ нікого не залишать байдужим і з’єднають всіх акордами та римами сонячних листів.

Листи N – Сонце (дивитися онлайн відео)

Panivalkova

Жіноче тріо з Києва у якому панує згода та демократія – солістки немає. А пісні для них пише та сама Panivalkova – збірний образ ідеальної жінки.

Panivalkova – Let Me (дивитися онлайн відео)

Елізіум

Поп, рок, панк, реггі, метал – і все це в одному потужному мега-лайві від Елізіум! Щоправда, самі хлопці називають свою музику "космос-рок", який несе шалений драйв далеких галактик.

Елізіум – Оставайся (дивитися онлайн відео)

Atlas Weekend 2018 – програма виступів 5 липня

LP

Приголомшлива LP на головній сцені Atlas Weekend 2018! Потужний вокал в поєднанні з простою, але в той же час дуже мелодійною та чуттєвою музикою – ось формула душевного резонансу. А укулеле та фірмовий свист співачки створюють невимушену атмосферу, ніби перемістивши залиту сцену в затишний квартирник або ж на пікнік з друзями.

LP – Lost On You (дивитися онлайн відео)

Nothing But Thieves

А ось і вони, викрадачі сердець та загарбники плейлістів! Топовий британский гурт Nothing But Thieves повертається до Києва! Не втрачайте нагоду спіймати цих "викрадачів" на сцені Atlas Weekend!

Nothing But Thieves – Amsterdam (дивитися онлайн відео)

Kreator

Засновники треш-металу Kreator трощать сцени вже більше тридцяти років. Непідробні енергія та натиск, майстерня сценографія й потужний звук, а також 14 альбомів, останній з яких вийшов минулого року, – ось вони, цілющі властивості важкої музики!

KREATOR – Satan Is Real (дивитися онлайн відео)

WhoMadeWho

Улюбленці з Данії, які завзято експериментують в жанрах поп, фанк, пост-панк і додають до цього усе, чим може пишатися танцювальна культура. І хоча з першого концерту минуло півтора десятка років, тріо й досі тримає марку ультрамодного проекту, відправляє хіти на ремікси найтоповішим діджеям-митцям, завойовує кліпами призи, і видає, не кваплячись, міцні альбоми.

WhoMadeWho – Goodbye To All I Know (дивитися онлайн відео)

Betraying the Martyrs

Усе просто в піснях цих шалених французів, їхня гучна проповідь – про життя та віру. Екстремальний метал, важкий деткор, переконливий гроулінг та скрімінг на межі в поєднанні з християнськими текстами – тільки так можна дізнатися, чого ти вартий, куди йдеш, до чого прагнеш і навіщо ось це все.

BETRAYING THE MARTYRS – Let It Go (дивитися онлайн відео)

PianoБой

Мультиінструменталіст Дмитра Шурова знову на сцені фестивалю! Все, що ви бачили на своїх блакитних і рідкокристалічних екранах, множимо на 10 ... ні, на 100! І можливо, це наблизиться до тих результатів, які будуть зафіксовані на цьому концерті-урагані.

Pianoбой – Родина (дивитися онлайн відео)

Vivienne Mort

Інді-рок з бароковими мотивами та подекуди фолковим колоритом досягають своєї краси в унікальному та проникливому вокалі, у якому під час виступу наживо можна розчинитися й навіть не помітити цього. А потім знову прийти до тями, тільки вже дещо іншим – більш натхненним та піднесеним. Чуттєві та чарівні, невимушені та витончені, вразливі та вражаючі – VIVIENNE MORT.

Vivienne Mort – Пташечка (дивитися онлайн відео)

Animal ДжаZ

"Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах" – цю композицію пітерського гурту Animal ДжаZ знають, напевно, усі. Гадаємо, хлопці потішать новими піснями з альбому "Счастье" та, звісно ж, уже улюбленими композиціями.

Animal ДжаZ – Дыши (дивитися онлайн відео)

Kadnay

Пройшовши крізь горнило кузень талант-шоу, Kadnay побували на інді-сцені і спробували навіть телевізійний поп. Зараз виходить альтернативна, нова і дуже свіжа за саундом поп-музика, яка уже качає в єдиному русі зали-тисячники.

KADNAY – Відчуваю (дивитися онлайн відео)

ТНМК

Найкращий український хіп-хоп протягом 20 років та старі-добрі і вже народні пісні "Гранули", "Мушу йти", "Забув", "Фідель", "Гупало Василь"... І звісно, найулюбленіші та найкрутіші репери країни – Фоззі та Фагот.

ТНМК – Гупало Василь (дивитися онлайн відео)

Порнофильмы

Молодість та панк-рок на сцені Atlas Weekend 2018! Сама назва гурту – метафора реальності, у якій ми живемо. Усі учасники гурту – вегетаріанці, не палять, не п’ють та допомагають хворим.

Порнофильмы – Молодость (дивитися онлайн відео)

Morphine Suffering

Найкращий метал гурт України за версією 2014 року. Жорсткі металеві рифи у поєднанні з поп-мотивами гарантують неймовірний драйв, надшалену енергетику та нестримний слем.

Morphine Suffering – Останнiй Крок (дивитися онлайн відео)

Tequilajazzz

Мабуть, найбільш альтернативний рок на сцені Atlas Weekend 2018. Зі своєю музикою хлопці проробляють найсміливіші та найцікавіші експерименти, але ось що дійсно найцікавіше, так це те, що в цій музиці протягом багатьох років одне залишається незмінним – крутий драйв та божевільна енергетика.

Tequilajazzz – Стратосфера (дивитися онлайн відео)

Zero People

Мінімалістичний біт-піано-рок від вокаліста та клавішника гурту Animal ДжаZ. Цей сайд-проект – своєрідне музичне альтер-его хлопців, у якому вони знайшли сучасне та автентичне рішення "рок-поезії". Дуже лаконічно, але в той же час, дуже душевно та проникливо.

Zero People – Отпусти меня (дивитися онлайн відео)

АННА

"АННА" – це таємний шифр, який гурт тримає в секреті ось уже скільки років поспіль. Очевидно, саме в ньому криється успіх їхньої музики. Атомні ритми, ядерні рифи, хардкор-вокал та ціла музична звукова інженерія, технічно втілена у кожному треці.

АННА – Ніж (дивитися онлайн відео)

THE BLACKMORDIA

THE BLACKMORDIA – молодий металкор-гурт. Їхня лірика присвячена актуальним проблемам суспільства. Їхній дебютний ЕР на даний момент готується і ви почуєте його найближчим часом.

The Blackmordia – Slaves Of Barong (дивитися онлайн відео)

БУДУ

Лірична чоловіча поезія, мелодійний жіночий джазовий вокал та смачна "ЧашКачая" із самого Лондона: український гурт БУДУ записав свій другий альбом в легендарній студії Metropolis, де свої хіти створюють виконавці світового масштабу. Романтизм та легкість їх музики надихають і, якщо бажаєте, надають крила.

Atlas Weekend 2018 – програма виступів 6 липня

Eskimo Callboy

Надпотужний німецький десант "порно-електро-металу": саме так хлопці з бенду самі визначають жанр своєї музики. Дикий мікс металкора, пост-хардкора та електроніки в поєднанні з гарячими текстами, місцями приправлений порно-історіями, створює вибуховий коктейль.

Eskimo Callboy – VIP (дивитися онлайн відео)

Kadebostany

Гурт Kadebostany влаштують видовищну ходу фестивалем під електроніку та фанфари.

KADEBOSTANY – Voodoo Love (дивитися онлайн відео)

Сергій Бабкін

Поет більше ніж поет – ще ж і актор, музикант, наставник, і звичайно, справжня рок-зірка, гідна справжньої народної любові. Ці пісні наче завжди були з нами, кожен відповідав собі "Де би я не був", зізнавався "Пробач", і знав, "Хто далі йде".

Сергій Бабкін – Пробач (дивитися онлайн відео)

ДахаБраха

Головні українські гастролери закордонними музичними фестивалями. Чого вартий сам британський Glastonbury, де всі були в захваті від наших українців! Етно-хаос в поєднанні з хіп-хоп ритмами, інтонаціями блюзу й соулу та неймовірно потужна енергетика.

DakhaBrakha – Monakh (дивитися онлайн відео)

Mujuice

Музика Mujuice – ембієнт-привіт з 90-х, але з сучасною, стильною та інтелектуальною інтерпретацією.

Mujuice / Zemfira – Возвращайся Домой (дивитися онлайн відео)

The Gitas

Зміна прописки Саші Чемерова сталася хоч і давно, але дуже помітно: замість Києва – Лос-Анджелес, замість "Димної Суміші" – The Gitas. У музиці стало більше серфу, каліфорнійського року та прудкості.

The Gitas – Beverly Kills (дивитися онлайн відео)

Dakh Daughters

Сім прекрасних дів, п'ятнадцять музичних інструментів та справжнє фрік-кабаре! Кожна пісня Dakh Daughters – віртуозний саунд-колаж музики, театру, фолку, літератури та пластики. Їхній виступ – ціла музична вистава, під час якої дівчата поєднують сонети Шекспіра з українською народною піснею, заряджають рок, а то й зовсім несамовито та самобутньо панкують.

Dakh Daughters – Rozy / Donbass (дивитися онлайн відео)

Пасош

З таким гаражним роком від Пасош нам ніколи не буде нудно! Крутий звук хриплого гранжу моментально переносить в самісінький епіцентр андеграунду, де вечірка – тільки твоя, і здається, що літо буде завжди.

Пасош – Вечеринка (дивитися онлайн відео)

Oy Sound System

Такого результату можна досягнути лише тоді, якщо досконало вивчити електронну матчастину, фольклор блошиних ринків, гангста-реп та історію Ямайки. Потім запакувати в танцювальні бойовики та влаштувати з їхнью допомогою шторм на будь-якій міцно зібраній сцені. Екстравагантно, іронічно, ошатно – це все про Oy Sound System.

OY Sound System – Gangsters Of Peace (дивитися онлайн відео)

YEYO

Експериментальний інді-поп гурт на чолі з харизматичною фронт-вумен, котра співає про мачо-Хав'єра та такого собі загадкового Чоловіка-музу. Незвичайний вокал, непередбачувані ритми та, не чужі усім дітям 90-х, тексти з пострадянською дворовою естетикою.

yeyo – Wake Up (дивитися онлайн відео)

Atlas Weekend 2018 – програма виступів 7 липня

The Chemical Brothers

Якщо втрачати голову, то тільки в компанії цих серйозних британців. До речі, це ж вони зробили всесвітньо відомим стиль біг-біт та отримали чотири Греммі. Перша з них ще у 1998 році за хіт "Block Rocking Beats". Брати уже підкорили всесвітньо відомі фестивалі Glastonbury, Leeds Festival та HFStival. А цього року ми вітаємо їх на Atlas Weekend 2018!

The Chemical Brothers – Go (дивитися онлайн відео)

Бумбокс

Подружилися якось рок-музика з хіп-хопом, і більше не посваряться ніколи. Адже якщо ці пісні співають стадіонами, шансів немає – треба виходити і грати, знову і знову. Братство вокаліста, гітариста і діджея вписалося в історію української музики монолітом, брилою, без якої останні півтора десятка років вже важко уявити.

Бумбокс – Колишня (дивитися онлайн відео)

O.Torvald

О.Torvald приємно здивує піснями із нового альбому "Бісайди" та потішить вже улюбленими хітами. #нашілюдивсюди – особливо на Atlas Weekend!

O.TORVALD – #нашiлюдивсюди (дивитися онлайн відео)

Луна

Наїв, неон, багато фешн, і ретельно пророблений, багатошаровий лоу-фай – ніби неохоче, з лінню та меланхолією, ця музика зійшла, як небесний об'єкт. Ніби дещо відчужено, але так романтично, співуче та іноді тривожно – проект, який Христина Бардаш, за власними словами, зробила в точності так, як захотіла. Одна з найбільш філігранних робіт в українській поп-музиці з позначкою "космополіт".

ЛУНА – Free Love (дивитися онлайн відео)

Пошлая Молли

Головні бунтарі української рок-сцени на Atlas Weekend 2018! Хлопці буквально побили всі рекорди за швидкістю! Перший альбом вони випустили тільки в лютому 2017, а сьогодні "Пошлая Молли" – це повні зали та шалена енергетика.

Пошлая Молли – Любимая песня твоей сестры (дивитися онлайн відео)

Кровосток

Тільки у найбільш інтелігентних хлопців може виходити така скандальна музика! Якось двоє друзів-художників почали створювати дуже гучну та важку лірику під нестерпно легкий біт та монотонний, а місцями навіть байдужий речитатив. Так з'явився "Кровосток". Слухаючи їхні пісні, одразу потрапляєш на підвальну вечірку в один зі спальних районів мегаполісу.

Кровосток – Злые голуби (дивитися онлайн відео)

Артем Пивоваров

Його фірмовий нью-вейв поп зараз в самому топі: починаючи з будь-якого танцмайданчику та не закінчуючи ротаціями на радіо й високими рейтингами в музичних чартах в iTunes та Shazam. А ще Артем Пивоваров встигає знімати інтернет-серіал про сучасну музику та її творців.

Артем Пивоваров – Полнолуние (дивитися онлайн відео)

ATL

Сергій Круппов, він же ATL, вперше виступив в Україні в 2016 році і вже тоді зібрав аншлаг. Назвавши себе на честь ацтецького богу води Атля, він накрив всіх хвилею якісного, розумного та бронебійного хіп-хопу.

ATL – Петля (дивитися онлайн відео)

Yanix

Один з представників "нової школи" та послідовник "південного стилю" пообіцяв знову влаштувати круту київську тусовку цього літа. Нарешті зможемо пошуміти під вибухові треп-біти!

Yanix – Хайпим (дивитися онлайн відео)

Нейромонах Феофан

Гурт готує забійну месу для Atlas Weekend – сміливий мікс російської народної пісні та бравої електроніки.

Нейромонах Феофан – Мудрец (дивитися онлайн відео)

Дай Дарогу!

Дай Дарогу! – гурт відверто хуліганський. Сказати, що це просто панк з елементами хіп-хопу, – значить, не сказати нічого. Пружна енергія в музиці поєднується з чудовим, легким мелодизмом.

Дай Дарогу! – Увольте (дивитися онлайн відео)

YARMAK

Лірична душа та справжній патріот YARMAK привезе свої найкращі пісні. Його перший кліп ще у 2011 за одну ніч набрав понад 50 тисяч переглядів, а вже за два тижні — мільйон. А його новий альбом "Restart" з перших хвилин потрапив до чартів на iTunes. Він посів перше місце в Україні незалежно від жанру та першу сходинку в країнах СНД у жанрі хіп-хоп!

YARMAK – Гни свою линию (дивитися онлайн відео)

Brunettes Shoot Blondes

Цей український бойзбенд робить дуже якісний інді-поп з англійськими текстами та стильним західним саундом. А ще їхній кліп на пісню "Knock Knock" набрав в YouTube більше 9 мільйонів переглядів! Не дарма іноземні критики назвали цей гурт інтернет-сенсацією з України.

Brunettes Shoot Blondes – Hips (дивитися онлайн відео)

Atlas Weekend 2018 – програма виступів 8 липня

Lacuna Coil

Мелодійна італійська готика в поєднанні з альтернативним металом від Lacuna Coil. Почувши майстерний дует пронизливого жіночого вокалу та чоловічого хвилюючого хриплуватого співу, мимоволі занурюєшся в себе й починаєш медитувати.

Lacuna Coil – Delirium (дивитися онлайн відео)

Антитіла

"Антитіла" по праву вважається одним з найбільш успішних та популярних українських гуртів: улюбленці молоді збирають повні зали прихильників, знімають якісні кліпи та навіть повноцінні музичні короткометражки, записують пісні, які одразу ж стають хітами, а також регулярно вирушають в тури не тільки Україною, а їдуть й далі – Європою, Канадою та США.

Антитіла – TDME (дивитися онлайн відео)

ЛСП

ЛСП – найбільш глибокий російськомовний реп на сцені Atlas Weekend 2018! Хоча, не просто реп, а симбіоз джазового саксофону, поп-рокових ритмів, кропітка робота над звуком, постійні сміливі експерименти. А їхні пісні – це бомбовий сторітеллінг та неочікувані сюжети, які просто перевертають уяву.

ЛСП – Бэйби (дивитися онлайн відео)

Face

Поки ви приходите до тями після перегляду кліпів "Гоша Рубчинский" та "Я роняю Запад", Face тим часом працює над новим треком, фрази з якого на наступний же день розлетяться в меми. 10 мільйонів переглядів у Дудя, більше 29 тисяч репостів нового трека за одну ніч! Мінімалістік-треп з важкими басами та брутальними текстами на Atlas Weekend 2018!

FACE – Я РОНЯЮ ЗАПАД (дивитися онлайн відео)

Louna

Альт-рок з північним акцентом, проста, відверта, а часом і жорстка лірика – цьогоріч ще потужніше, більше та краще. Нові сингли підкорюють тематичні чарти, а на підході вже новий альбом, експортний, англомовний "Panopticon".

Louna – Полюса (дивитися онлайн відео)

Курган і Agregat

Найбільш трушні репери української сцени – "Курган та Агрегат" на Atlas Weekend 2018! Серйозний репчик на суржику прямо з села. Килим на стіні, картаті сумки та романтика селюків. І ваша улюблена "сільська драка, біти, кастєти…", після якої хлопці почали збирати тисячні зали. А от суворі музичні критики та титуловані репери до сих пір не можуть зрозуміти, чому "Курган з Агрегатом" настільки популярні.

Курган і Agregat – Тусуйся (дивитися онлайн відео)

Wildways

З самого низу важкого андеграунду хлопці стрімко пішли вгору та тепер зривають дахи переповнених майданчиків Росії та України, а також дуже гучно та успішно їздять європейськими країнами в рамках концертних турів. А ще нещодавно цей гурт презентував свій новий альбом – "DAY X".

Wildways – Breathless (дивитися онлайн відео)

Нервы

Без "Нервів" не вийде – вони будуть несамовито пустувати на Atlas Weekend! Кумири молоді виконають свої культові хіти "Кофе – мой друг", "Глупая", "Вороны", а також порадують фанатів піснями з останнього альбому "Самый дорогой".

Нервы – Кофе мой друг (дивитися онлайн відео)

Один в каное

"Сила в простоті" – ось творчий девіз гурту "Один в каное". Їхня музика здається простою, але в ній якась неймовірна сила. Акустичне тріо творить диво на сцені, змушуючи пройнятися лірикою та мелодіями.

Один в каное – Пообіцяй мені (дивитися онлайн відео)

BAHROMA

Альтернативний рок упереміш з ламаними ритмами електроніки дають в сумі запал та драйв від одного з найяскравіших українських гуртів – BAHROMA! Критики схвально відгукуються про їхню музику та вже давно встигли наректи хлопців надією вітчизняного поп-року!

BAHROMA – На глубине (дивитися онлайн відео)

Сансара

Гурт майстерно поєднує вірші у стилі Віктора Цоя, інді та своєрідний вокал Саши Лєбедєва, який гаркавить та шепелявить одночасно. Але це не заважає хлопцям писати пісні, що навіюють спогади, яких ви ніколи не переживали, але вони здаються такими рідними.

Сансара (Sansara) – Гений (дивитися онлайн відео)

GIGA1

Резидент реп-об'єднання CodeKiev та один з найяскравіших представників київської реп-тусовки. Останнім часом GIGA1 – багаторазовий переможець реп-батлів, під час яких буквально рве своїх супротивників на бітах!

GIGA1 – Трёха (дивитися онлайн відео)

MamaRika

"Чорна" музика від української дівчини з перцем! Одна із найбільш привабливих виконавиць України розкачає натовп фанатів у новому амплуа. Зухвалі хіп-хоп ритми та соковитий фанк-соул фьюжн від MamaRika.

MamaRika – ХХДД (дивитися онлайн відео)

NIAMH

Новонародженний гурт, створений із зіркових учасників, з’явився в Північній Італії. Об’єднавши багато стилів музики, але залишивши метал, як головний, NIAMH змішують агресивний настрій із мелодією та пристрастю. Їх мета – грати всюди та поширювати свою музику всією планетою.

Niamh – Hurricane (дивитися онлайн відео)