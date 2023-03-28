Авдіївка наздоганяє Бахмут, – Жданов пояснив, що відбувається в місті

Ситуація в Авдіївці Донецької області наближається до критичної. Російські загарбники перекинули до міста свіжі резерви.

З Півдня Авдіївку намагається обійти щонайменше дивізія окупаційної армії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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В Авдіївці починається період запеклих боїв

У такий спосіб російські загарбники прагнуть оточити місто.

Авдіївка наздоганяє Бахмут,

– зауважив Жданов.

За його словами, українське командування ухвалило рішення щодо повної евакуації міста. З Авдіївки виходять усі комунальні служби, а також намагаються максимально переконати місцевих жителів виїхати. Адже ворог всюди застосовує тактику випаленої землі.

Так, російські військові рівняють з землею будь-які будови. Відповідно, на цій території Збройним Силам України стає дуже складно вести оборону. А вже випаленою землею окупанти женуть свою піхоту.

Жданов про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

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