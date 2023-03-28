Авдіївка наздоганяє Бахмут, – Жданов пояснив, що відбувається в місті
Ситуація в Авдіївці Донецької області наближається до критичної. Російські загарбники перекинули до міста свіжі резерви.
З Півдня Авдіївку намагається обійти щонайменше дивізія окупаційної армії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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В Авдіївці починається період запеклих боїв
У такий спосіб російські загарбники прагнуть оточити місто.
Авдіївка наздоганяє Бахмут,
– зауважив Жданов.
За його словами, українське командування ухвалило рішення щодо повної евакуації міста. З Авдіївки виходять усі комунальні служби, а також намагаються максимально переконати місцевих жителів виїхати. Адже ворог всюди застосовує тактику випаленої землі.
Так, російські військові рівняють з землею будь-які будови. Відповідно, на цій території Збройним Силам України стає дуже складно вести оборону. А вже випаленою землею окупанти женуть свою піхоту.
Жданов про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео
Більше про ситуацію в місті
- З 27 березня Авдіївка перебуває у "червоній зоні". Відтепер в'їзд та відвідування міста заборонені. Обмеження запроваджені через загострення ситуації в Авдіївці та довкола міста. В'їжджати в Авдіївку заборонено волонтерам, журналістам та іншим цивільним.
- У британській розвідці повідомили, що під час спроби оточити Авдіївку з Півдня 10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків. Там припустили, що втрати 10-го танкового полку, очевидно, здебільшого спричинені тактично помилковими фронтальними атаками.
- Окрім того, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках серйозних втрат зазнали 2 ворожі бригади з Оренбурга. Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що російське командування обговорює відведення цих бригад.
- Росіяни використовують Авдіївку як полігон для скидання керованих авіабомб. Військовий експерт і полковник ЗСУ Роман Світан наголосив, що противник намагатиметься зробити з міста другу Мар'їнку і вщент зруйнувати.