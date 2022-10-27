Окупанти втратили до 8 тисяч осіб під Бахмутом, – Арестович
27 жовтня 2022 , 07:03Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Фейгін Live"
На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Збройні Сили України нищать ворожу техніку та особовий склад російської армії.
Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Раніше він повідомляв, що у Бахмуті повністю загрозу не знято.
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Які втрати ворога на Бахмутському напрямку
За словами Арестовича, на цьому напрямку у ворога шалені втрати. Так, з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих окупантів.
Це за останні півтора місяця,
– уточнив радник глави ОП.
Що нині відбувається у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські окупанти з усіх сил намагаються прорватися у Бахмут та атакувати його. Місто є "проміжною метою" для них на шляху до Слов'янська та Краматорська.
- Як повідомляв Арестович, на Бахмутському напрямку наші війська відсунули деякі ділянки противника – до 2 кілометрів. Втім, ще є загроза.
- Зеків у "Вагнера" не так уже й багато, то ж в основному на Бахмут кидають мобілізованих. Зараз наближається злам окупантів на Бахмутському напрямку, однак поки що тривають надважкі бої, зокрема через активні обстріли з боку ворога.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що російські загарбники не перестають намагатися захопити Бахмут. Зараз ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- У Бахмуті поліцейські врятували 8-річного хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд. Правоохоронцям довелося ризикувати життям.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що вже декілька місяців російські окупаційні війська намагаються взяти місто, але ЗСУ завдають їм відчутних втрат. За його словами, в районі Бахмута воюють росіяни із приватних військових компаній.
- До речі, Арестович розповів, що Путін поставив завдання взяти Бахмут та Донецьку область до кінця жовтня.
- Тож ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках наразі є найгарячішою на фронті. Основні удари ворога зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград.
- Є й гарні новини. Під час контрнаступу в регіоні українські військові звільнили 40 населених пунктів в Лиманській та Святогірській громадах.
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