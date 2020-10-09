У Києві 6 жовтня сталася трагедія – батько завдав ножових ударів своєму 6-річному синові, а тоді підпалив його. Сусіди, колеги та друзі дитинства відгукуються про підозрюваного у вбивстві позитивно. Стало відомо, що чоловік працював у будівельній компанії, а в юності любив Італію і "дурь".

Що відомо про день смерті дитини

Підозрюваний не жив зі сином через те, що був розлучений з його матір’ю. У фатальний день забрав дитину з англійської і повів до себе додому. Про це повідомляє "Обозреватель".

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Туди ж прийшла й мати дитини – спалахнув скандал. 35-річний Олександр не хотів віддавати сина матері, закрився у квартирі (розташована на Виноградарі у Києві).

Там він, ймовірно, завдав дитині ножові поранення, а потім підпалив її на дивані, а сам пішов в іншу кімнату.

Що відомо про чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сина

Олександр родом з Коломиї.

Працював в компанії "Київміськбуд", але не на будівництві, а в офісі. Заробляв добре, однак квартиру, де сталася біда, знімав.

Одружився кілька років тому. У подружжя народився син, згодом вони розійшлися.

Батько не платив аліменти, дружина Вікторія подавала на нього до суду. Останній розгляд стосувався рішення про те, з ким житиме син.

Що про нього розповідають люди

Сусіди не пам'ятають між подружжям скандалів. Також вони не бачили Олександра п'яним.

На роботі кажуть, що чоловік завжди був адекватним.

У день трагедії батько викидав з вікна дитячі речі та іграшки. Там виявили пакетики з білим порошком. Його товариші розповіли, що в молодості чоловік любив покурити "дурь" (марихуану), однак не зловживав. Приятелі також відзначають, що чоловік був добрим і чуйним.

Друзі дитинства також згадують, що мама Олександра їздила на заробітки в Італію. Хлопця виховував батько та старший брат. Олександр їздив у гості до мами, зустрічався з друзями, любив поїсти піцу.

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Важливо! Нагадаємо, що у скоєному чоловік зізнався, але пишається вбивством і вважає, що так врятував дитину. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.