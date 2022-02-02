У Байдена більше не називатимуть вторгнення Росії "неминучим"

2 лютого 2022 , 22:31
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Джерело:

CNBC Television

В адміністрації Джо Байдена заявили, що більше не називатимуть потенційне вторгнення Росії на територію України "неминучим". Там припускають, що це слово послужило ненавмисним сигналом.

Про це на брифінгу, який відбувся у середу, 2 лютого, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Я використовувала це слово одного разу. Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що Путін ухвалив рішення,
– сказав вона.

До слова, заява Джен Псакі про те, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути "неминучим", спричинила негативну реакцію Києва. Зокрема Володимир Зеленський розкритикував такий опис, зазначивши, що він може викликати паніку та економічні потрясіння.

У чому плутанина зі словом "неминучість"

Плутанину вносить англійське слово imminent, яке ЗМІ, та не лише, перекладають українською як "неминучий". Звідси й "неминуча загроза", "неминуче вторгнення", "неминуча війна", виявляється, так це слово подають онлайн-перекладачі.

Тлумачний словник англійської мови merriam-webster пропонує такі значення imminent: Очікуваний найближчим часом, прийдешній або часто використовується для позначення чогось поганого, небезпечного, що видається загрозливо близьким.

Перекладати слід як "навислий", "загрозливий", "такий, що може ось-ось відбутися".

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Автор: Олег Васьків