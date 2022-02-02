У Байдена більше не називатимуть вторгнення Росії "неминучим"

В адміністрації Джо Байдена заявили, що більше не називатимуть потенційне вторгнення Росії на територію України "неминучим". Там припускають, що це слово послужило ненавмисним сигналом.

Про це на брифінгу, який відбувся у середу, 2 лютого, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Я використовувала це слово одного разу. Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що Путін ухвалив рішення,

– сказав вона.

До слова, заява Джен Псакі про те, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути "неминучим", спричинила негативну реакцію Києва. Зокрема Володимир Зеленський розкритикував такий опис, зазначивши, що він може викликати паніку та економічні потрясіння.

У чому плутанина зі словом "неминучість" Плутанину вносить англійське слово imminent, яке ЗМІ, та не лише, перекладають українською як "неминучий". Звідси й "неминуча загроза", "неминуче вторгнення", "неминуча війна", виявляється, так це слово подають онлайн-перекладачі.



Тлумачний словник англійської мови merriam-webster пропонує такі значення imminent: Очікуваний найближчим часом, прийдешній або часто використовується для позначення чогось поганого, небезпечного, що видається загрозливо близьким.



Перекладати слід як "навислий", "загрозливий", "такий, що може ось-ось відбутися".

Українська влада закликає не панікувати

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".

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