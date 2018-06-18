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Бельгія – Панама: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Бельгія – Панама відео голів матчу Чемпіонату світу 2018
Бельгія – Панама відео голів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Бельгії зіграла з Панамою на Чемпіонаті світу. Попри чималу кількість атак у першому таймі забити бельгійцям вдалося лише у другій 45-хвилинці.

За бельгійців відзначився Дріс Мертенс. Йому вдався удар з лету під час однієї з атак. Гравець "Наполі" вдало піймав м'яч на ногу, і з кута штрафного майданчика пробив над воротарем під поперечину.

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Подвоїв рахунок Ромелу Лукаку ударом головою після прострілу де Брюйне. Ромелу Лукаку згодом оформив дубль. Бельгійцям вдалася швидка контратака, і Еден Азар вілпасував на хід форварду, а той вже перекинув воротаря.

Відео моментів матчу Бельгія – Панама

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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