Берлусконі надумав, що єдиний зможе переконати свого друга Путіна припинити війну, – ЗМІ

Сільвіо Берлусконі, колишній прем'єр Італії та друг Владіміра Путіна, хоче переконати кремлівського диктатора зупинити війну в Україні. Берлусконі вважає, що саме він може переконати свого старого друга Путіна сісти за стіл переговорів.

Одіозний італійський політик і медіа-магнат впевнений, що може переконати Путіна зупинити війну Росії проти України вже до Різдва. Швидше за все, йдеться про Різдво за західним обрядом (25 грудня)

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Берлусконі хоче зупинити війну до Різдва

Берлусконі прагне добитися мирної угоди, в якій хоче виступити посередником. Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі та заступник міністра культури Італії, заявив, що експрем'єр вважає себе єдиним можливим посередником.

Він розповів ЗМІ, що "Берлусконі любить красиві жести".

І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде в підручники історії як світовий герой,

– розповів Сгарбі.

Слід зазначити, що Берлусконі вирішив переконувати в мирі Путіна, проте нічого не згадав про вимоги Києва щодо миру. Зокрема, Україна вимагає, щоб російські війська покинули всі окуповані території, однак Кремль категорично проти цього.

Берлусконі передумав зупиняти війну разом з Меркель

Ідея Берлусконі бути посередником між Україною та Росією не нова. Перед виборами в Італії він заявляв, що готовий стати посередником у переговорах між Україною і Росією разом з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

На думку Берлусконі, йому або Меркель може вдатися переконати Путіна.

Варто зазначити, що донедавна Путін та Берлусконі не спілкувалися. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Берлусконі інформував, що двічі телефонував Путіну, але той не відповідав.

Та в жовтні італійський політик заявив, що помирився з Путіним. Вони обмінялися алкоголем та "зворушливими листами". ЗМІ повідомляють, що обмін алкоголем Владіміра Путіна та Сільвіо Берлусконі порушує європейські санкції проти Росії.

Яка позиція в Берлусконі щодо війни в Україні

У середині квітня Берлусконі вперше висловився щодо російського вторгнення в Україну. Він сказав, що розчарований поведінкою Путіна. Тоді Берлусконі казав, що російська агресія привела кремль до рук Китаю.

Наприкінці травня колишній італійський прем'єр відзначився скандальною заявою. Він сказав, що Європа повинна докласти зусиль, щоб Україна прийняла вимоги Путіна.

Також Берлусконі розкритикував Володимира Зеленського. Він запевняє, що президент України винен у повномасштабній війні з Росією.

Італійський політик вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

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