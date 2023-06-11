Біля Бахмута є успіхи, ЗСУ деокупували Благодатне і Макарівку, – Маляр про ситуацію на фронті
Джерело:Ганна Маляр
Українські захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку та Півдні. Зокрема, вони вже деокупували Благодатне і Макарівку.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, жодної позиції не втратили.
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Маляр прокоментувала ситуацію на фронті
Заступниця міністра оборони розповіла про ситуацію станом на 20:36 11 червня на напрямках, на яких ЗСУ проводять наступ, зокрема:
- На Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів.
- На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1 500 метрів. Деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка.
На напрямках, де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено,
– наголосила Маляр.
Варто зауважити, що звільнення українською армією селища Благодатне, що розташоване між Запорізькою та Донецькою областями, дещо раніше підтвердили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Згодом представник об'єднаного пресцентру Валерій Шершень зазначив, що росіяни не хотіли відступати та тримали оборону до останнього. Зокрема, важкі бої відбувались у місцевій школі.Зверніть увагу! У пресслужбі 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї ОБр сил ТрО 11 червня також повідомили, що напередодні українські бійці також звільнити Нескучне. Контрнаступальна операція відбулася під командуванням майора Олександра Грищука.
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Коротко про успіхи ЗСУ на фронті
- Речник Сил оборони України Східного напрямку, полковник Сергій Череватий розповів, що за добу українські захисники у напрямку Бахмута просунулися на 1 400 метрів. Мовиться про декілька ділянок фронту.
- За словами Череватого, просування на Бахмутському напрямку – це не миттєвий прорив, як було під час деокупації Харківщини, а спланована поступова операція.
- Військове командування ретельно аналізує усі бої, завдяки чому українські захисники продовжують панувати над ворогом.
- В Інституті вивчення війни також зазначили, що українська армія просувається на Сході України. Зокрема, мовиться про Бахмутський напрямок.