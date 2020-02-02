У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

Увечері 2 лютого у центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника. Інцидент трапився на вулиці Саксаганського під будинком, де мешкав убитий. 24 канал зібрав інформацію з біографії Сотника.

Історія пластичного хірурга, який втік від війни

Народився Андрій Сотник у 1977 році (йому було всього 43 роки) у Донецьку. Там він і проживав до початку російської збройної агресії проти України у 2014 році.

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У нині окупованому бойовиками місті і навчався майбутній пластичний хірург. У 2007 році він завершив аспірантуру за спеціальністю "хірургія" Інституту невідкладної і хірургії імені Гусака.

Крім того, він здобув освіту пластичного хірурга у Донецькому національному медичному університеті імені Горького.

У рідному місті він жив та працював до початку окупації. Зокрема, був хірургом Донецької обласної травматологічної лікарні та лікарем-хірургом косметологічної лікарні Донецька.

Пластичний хірург Андрій Сотник: дивіться фото

Робота у клініці DMK Ukraine

Переїхав до Києва після вторгнення російських військ на Донбас. Там одразу став лікарем-хірургом лікарсько-косметологічної лікарні.

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Освоївшись у столиці, Андрій Сотник став очільником клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

Він так само був організатором охорони здоров'я та експертом GEP DMK International.

Яким Андрій Сотник був у роботі: дивіться відео

Що відомо про вбивство хірурга у центрі Києва?Андрія Сотника вбили увечері 2 лютого біля будинку, у якому він мешкав. Вбивця підійшло до нього ззаду, зробив кілька пострілів упритул, вирвав з рук пакет і втік.



Пізніше екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати. Згодом він додав, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.