Битва за правий берег Дніпра Херсонщини може бути переможною, – військовий експерт
Український контрнаступ можливий в будь-якій точці окупованих територій, адже з часом в наших захисників зʼявилося багато переваг.
Ми вже навчилися використовувати сучасну зброю. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Петро Черник.
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За його словами, українські військові випереджають противника в частині, що стосується технологічної переваги, зокрема наведення на ціль.
Але з огляду на те, які в них величезні людські ресурси, я вважаю, що на цю хвилину склався своєрідний паритет. Така собі патова ситуація. – ні вони нас, ні ми їх,
– розповів Петро Черник.
"Те, що стосується розвитку нашого успіху, я намагаюся аналізувати виключно у загальних фразах. Адже кожна крихта інформації, яку ми скажемо у відкритих ефірах, обов'язково буде проаналізована нашим противником. Для чого їм давати цю інформацію", – зазначив Петро Черник.
Проте він загально підсумував, що є непогані передумови для переможної битви за правий берег Дніпра Херсонщини.
Дивіться відео: Петро Черник про війну
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