Вранці 4 липня біля Бесарабської площі в Києві сталася масова бійка зі стріляниною. У мережі з’явилося відео самого конфлікту.

Відео з ранкової бійки біля площі Бесарабської в Києві опублікували у фейсбуці "Києва Оперативного".

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На ньому помітно, як між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку. Один з учасників суперечки дістав зброю та кілька разів вистрілив з неї.

Бійка зі стріляниною у Києві: дивіться відео

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