Масова бійка у Києві: з’явилося відео стрілянини
Вранці 4 липня біля Бесарабської площі в Києві сталася масова бійка зі стріляниною. У мережі з’явилося відео самого конфлікту.
Відео з ранкової бійки біля площі Бесарабської в Києві опублікували у фейсбуці "Києва Оперативного".
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На ньому помітно, як між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку. Один з учасників суперечки дістав зброю та кілька разів вистрілив з неї.
Бійка зі стріляниною у Києві: дивіться відео
Масова бійка зі стріляниною в Києві: що відомо
- Конфлікт трапився приблизно о 4 ранку на території розважального комплексу "Арена-сіті" біля Бесарабської площі.
- За інформацією поліції, поранені троє людей. Одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення.
- Правоохоронці затримали 10 учасників конфлікту.
- Поліція встановлює обставини та причини бійки. Вирішують також питання про відкриття кримінальної справи.