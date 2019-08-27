Болтон у Києві: про зустріч із Данилюком та проблему "поведінки Китаю"

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон бачився із секретарем РНБО України Олександром Данилюком – у Києві 27 серпня. Обговорювали співпрацю у сфері безпеки. Зустріч із президентом Володимиром Зеленським запланована на середу, 28 серпня.

Зустріч Болтона та Данилюка

Болтон та Данилюк продовжили дискусію, розпочату трохи понад місяць тому у Вашингтоні. Мовиться про активізацію відносин України та Сполучених Штатів Америки у сфері національної безпеки. Про це сам Данилюк повідомив у своєму Facebook.

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Він подякував Болтону і всім американським партнерам "за підтримку поглядів команди президента" і наголосив, що у співпраці країн є чимало перспектив.

Посольство США в Києві підтвердило слова Данилюка. На його сторінці у Facebook зазначено: "Болтон обговорив те, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України з більш тісної інтеграції в євроатлантичну спільноту".

Однак окремо зазначається і пункт щодо Китаю: мовляв, промисловість треба захистити від "ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю".

Візит Болтона до України анонсували на 27 – 29 серпня. Сам Болтон говорив, що намагатиметься переконати українську владу у небезпеці співпраці з китайцями.

Про яку проблему з Китаєм мовиться?

За інформацією The Wall Street Journal, Болтон під час візиту до Києва мав намір переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Мовляв, цю угоду сприймають у США як черговий крок Китаю до розширення своєї військової спроможності.

Утім, Джон Болтон не підтвердив і не спростував такі повідомлення ЗМІ, які ще й писали, буцімто США намагатимуться заблокувати продаж заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії китайським інвесторам.

Україна буде ухвалювати своє рішення, але, можливо, Україна знайде кращий вибір, який матиме кращі економічні наслідки для її громадян,

– натомість натякнув Болтон.

І додав: "Ми вважаємо, що Китай намагається інтегруватися в економіку країн по всьому світу, в тому числі й через привабливі інвестиції. Ми повідомляємо друзів та партнерів про небезпеки, які принесуть із собою китайські інвестиції".

Чому "Мотор Січ" зацікавила китайців? "Мотор-Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіатехніки та промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до понад 100 країн світу, має кілька великих заводів, авіакомпанію та інші активи. Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856 мільйонів 810 тисяч гривень.



Китайський інвестор зацікавився українською компанією, бо авіаційні двигуни – найвразливіше місце китайської оборонної промисловості. Однак у США ж вважають, що посилення Китаю – питання національної безпеки.



Безпосередньо в "Мотор-Січ" заявили, що угоду з китайцями вже уклали. Тепер рішення має ухвалити Антимонопольний комітет України. Натомість у китайському холдингу повідомили, що ще зарано казати напевно про покупку як факт.