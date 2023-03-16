Нова розробка Росії – "Гром-Е1": на що здатна розумна бомба-гібрид і яку загрозу несе

На початку березня росіяни використали на Донеччині свою нову воєнну розробку – бомбу "Гром-Е1". Росія позиціонує її, як аналог американських JDAM-ER. Та чи насправді вона така ж небезпечна і яку загрозу несе для українців?

Росія все частіше почала застосовувати плануючі бомби, зокрема раніше 24 Канал вже писав про використання УПАБ-1500В, а 12 березня з'явились фото використання російського аналога JDAM-ER, який впав у Донецьку.

До теми Росія використала в Україні гібрид ракети та плануючої бомби "Гром-Е1"

Невдалий дебют "Гром-Е1" в Донецьку

Традиційно для росіян перший млинець вийшов гливким – російська "розумна бомба" зіграла в гру "артилерія б'є по своїх". 12 березня 2023 року стало відомо, що снаряд впав у приватному секторі північно-західного району окупованого Донецька. Долучитися до російських виробів, які "9 років бомбили Донбас", не вдалося – "Гром-Е1" не розірвався.

Цей факт дозволив сфотографувати рештки, що непогано збереглися. За кілька годин все це "добро" вже було в мережі. Зробили це самі ж окупанти, які почали повідомляти, що на Донецьк впала натівська JDAM-ER. Втім, фото з модифікованою російською бомбою ФАБ-500М-62 цей факт заперечили.

Російська "Гром-Е1" у Донецьку / фото з соцмереж окупантів

Після епічного фейлу росіяни спробували "зачистити електронні сліди", але було марно. Тоді вони змінили тактику та почали писати, що нова розробка "налякала ЗСУ та НАТО", але не вказували де та як.

Що відомо про "Гром-Е1"

"Гром-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38 (прийнята на озброєння у 2013 році). Фактично, це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високоточну зброю".

Розробник –російська корпорація "Тактическое ракетное вооружение" – та сама, що розробляла УПАБ-1500В та інші боєприпаси.

"Гром-Е1" на виставці росіян / фото Рособоронекспорту

Перша демонстрація боєприпасу відбулася в 2015 році. За 4 роки було оголошено, що випробування "Гром-Е1" та "Гром-Е2" завершені.



Фото бомби з виставки Рособоронекспорту

У "Гром-Е1" є брат – "Гром-Е2". Це версія без двигуна, таке спрощення дозволяє збільшити бойове навантаження, але обмежує мало не вдвічі дальність (заявлено до 65 кілометрів).

"Гром-Е1 є гібридом плануючої бомби та ракети, має крила, які розкриваються у повітрі. Це забезпечує дальність та точність. Самі росіяни гордо називають "Гром-Е1" авіаційною керованою ракетою.

За даними Defence Express, для наведення "Гром-Е1" використовується інерціальна та супутникова система навігації, а серед типів цілі вказано "легковразливі наземні цілі з відомими координатами". Окрім стандартної уламково-фугасної частини, декларувалась також розробка у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву.

Боєприпас створений на основі ракети "повітря – земля" Х-38, яку креслили ще з 90-их років із доволі дивним поєднанням параметрів – дальність до 40 кілометрів та макисмальної швидкості 2,2 Маха.Ця ракета була прийнята на озброєння у 2013 році, після чого розробник декларував її модернізації та різні ГСН – напівактивні лазерні та телевізійні, зі збільшеною дальністю пуску до 70 кілометрів.



Х-38 під час випробувань на літаку Су-34 / фото росЗМІ

"Гром-Е1" – характеристики

загальна вага – 594 кілограми

594 кілограми вага бойової частини – 315 кілограмів

315 кілограмів бойова частина – осколково-фугасна

осколково-фугасна двигун – реактивний

реактивний дальність ураження при скиданні з висоти 12 кілометрів – до 120 кілометрів

до 120 кілометрів дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів – близько 35 кілометрів

близько 35 кілометрів мінімальна висота пуску – 500 метрів

500 метрів максимальна висота пуску – 12 кілометрів

12 кілометрів наведення – інерціальне та супутникове (корекція по по ГЛОНАСС).

Заявлені характеристики свідчать, що це небезпечна зброя, проте, як часто буває з новими розробками, особливо в росіян, не досить надійна. Також "Гром-Е1" точно не стане якимось вирішальним аргументом – у росіян цих боєприпасів обмежена кількість.

Російська "високоточка" не налякала НАТО / фото – соцмережі

Яким регіонам може загрожувати "Гром-Е1"

Росіяни кажуть, що вказана дальність досягається при скиданні з висоти 12 кілометрів та швидкості 1600 кілометрів на годину – такі умови будуть далеко не завжди, особливо, коли у ЗСУ з'являться на бойовому чергування ЗРК PATRIOT.

З іншого боку, щоб бомбити міста, що перебувають в окупації, цього буде достатньо. Експерти наголошують, що Росія активно використовує плануючі бомби, коли з далекобійного озброєння фіксувалось лише використання керованих ракет Х-59.

120 кілометрів – це доволі потужний показник. Та існує одне "але" – вся ця краса подається згідно з російськими даними. Щось підказує, що це "до" – дуже сильно умовне. Власне, падіння бомби в Донецьку цей факт підтверджує.