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      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що відбулося в Брюсселі, які законопроєкти можуть знизити рейтинг президента Зеленського та опитування з Білорусі.

      1. Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу

      єс та україна

      З полів Ради Асоціації Україна-ЄС в Брюсселі. Зустрічі були конструктивні й дружні. Слово турборежим – це вже відомий мем і в стінах ЄС.

      Більше про асоціацію України з ЄС – дивіться тут!

      ​2. Росії загрожує розпад, – Aktuality

      розпад росії

      Президент Росії Володимир Путін знову привернув увагу світової громадськості. Путін оголосив про зміни до Конституції, чим викликав спекуляції на тему, що він шукає спосіб якомога довше залишитися при владі та передати її тому, кого сам же й обере.

      Найцікавіщі матеріали від світових медіа – тут.

      ​3.  Две бомбы для Зеленского

      зеленский

      Среди обширного законотворческого задела, с которым Украина вошла в 2020 год, выделяются две особенно чувствительные темы. Два рискованных начинания, несущих противоположные риски для новой власти.

      Еще больше материалов о Владимире Зелнськом.

      4. Письмо из Луганска: а дышать вообще можно?

      луганск и запреты

      Когда живешь все время на временно оккупированной части Луганска, очень сложно ответить на вопрос, что у нас нового или что не так, как в Украине.

      Еще больше блогов с временно оккупированного Луганска – смотрите здесь!

      5. Полный крах кремлевских мечтаний

      белорусь и россия

      Крах в народном сознании идеи "БеларусьНаш", возможно, отражает некоторое отрезвление граждан после заглота Крыма.

      Еще больше новостей из Беларуси.

      Читайте також: Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Росії Новини політики Публікації Новини Луганська Євросоюз Новини Білорусі Володимир Путін Угода про асоціацію Рейтинги Ринок землі
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