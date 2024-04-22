Системи ППО без ракет – це як пістолет без патронів, – Боррель із закликом до країн ЄС
Євросоюз працює над тим, щоб забезпечити Україну новими системами ППО та ракетами до них. Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки наголосив на важливості зброї.
Про це Боррель сказав напередодні засідання у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Що сказав Боррель про ППО та ракети
Голова європейської дипломатії зазначив, що він неодноразово звертався до держав-членів євроблоку з проханням переглянути власні запаси, щоб збільшити воєнну підтримку України.
Нам потрібно більше боєприпасів. Нам потрібно більше пускових установок. Пускові установки без ракет – це як пістолет без патронів. Нам потрібно і те, і інше,
– сказав Жозеп Боррель.
Він закликав держави-члени ЄС поставити ракети до вже наявних систем ППО в Україні, а також розглянути, як ще можна допомогти Києву.
Перед цим Верховний представник ЄС говорив, що європейські країни мають орієнтовно 100 батарей Patriot, проте не можуть надати Києву сім.
Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава знайшла у світі 100 вільних батарей. Адже у деяких сусідніх країнах більш ніж одна батарея займається охороною порту або аеродрому. Міністр запропонував країнам позичити нам батареї й пообіцяв повернути щойно це буде потрібно.
Трипільську ТЕС Росія знищила через відсутність ракет
- Росія атакувала Трипільську теплоелектростанцію під час масованої атаки 11 квітня 2024 року. Станцію вороги знищили повністю. Вона забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей та була найбільшим постачальником електрики на Київщині, Житомирщині та Черкащині.
- Згодом Володимир Зеленський згодом розповів, що станцію Кремль знищив тому, що ракет для захисту станції в нас залишилось 0. Президент пояснив, що на Трипільську ТЕС летіло 11 ракет. З них сім перших Україна знищила, проте інші 4 російські ракети знищили ТЕС. Їх Україна збити не могла, бо в наших військових закінчилися боєприпаси для систем ППО.
- Коментуючи це, Жозеп Боррель заявив, що дешевше надати Збройним Силам України системи Patriot, аніж будувати електростанцію, яку зруйнували росіяни.
- Відомо, що одну систему Patriot Україні якнайшвидше передасть Німеччина. Також під час засідання Ради Україна – НАТО 19 квітня країни Альянсу погодили поставити Україні більше систем ППО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс передивився наявні системи ППО та знайшов засоби захисту для України, включно з Patriots. Проте посадовець не назвав їхню кількість, заявивши, що це секретна інформація та частина оборонного планування Альянсу.