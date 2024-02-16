6 українських "спартанців" проти 100 росіян: Жорін описав ситуацію на деяких позиціях в Авдіївці
Джерело:Максим Жорін
В Авдіївки точаться неймовірно пекельні бої. Наші захисники намагаються стримати набагато чисельнішого ворога по кількості озброєння та особового складу.
Однак навіть попри те, що сил у ворога у рази більше, нашим хоробрим воїнам вдається завдавати йому неймовірно великих втрат. Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
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Об українські сили Росія "стирає" свою армію
Військовий розповів, що окупанти зовсім не рахуються зі своїми втратами. За його словами, наразі складно порахувати, у якій кількості тут гинуть загарбники.
Лише під час штурму на одну нашу позицію вчора вони втратили приблизно 80 солдатів.
Загалом, каже Жорін, українцям вже вдалося знищити понад 4 тисячі російських військових. Втрат таких масштабів, які під Авдіївкою, ворог не зазнавав ще ніде.
Водночас майор нагадав, що бійцям Третьої штурмової бригади протистоять щонайменше 6 бригад російської армії, одна бригада "днр", спецназ гру і ще "якихось їхніх ССО-шників".
І щоб ви розуміли розподілення сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують – близько 100 п*д*р*в,
– розповів про героїзм українців Жорін.
Що відбувається в Авдіївці: останні новини
- В Авдіївці точаться важкі бої. Третій штурмовій бригаді протистоять не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.
- Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій пояснив важливість утримання Авдіївки. Це потрібно для того, аби не допускати російську артилерію далі на захід Донецької області. Крім того, оборона міста спрямована на виснажування ресурсів ворога.
- У Генштабі прокоментували можливий відступ ЗСУ від міста. Там не виключили цю ймовірність у разі потреби збереження життів бійців.
- Також речник Генштабу ЗСУ Ковальов наголосив, що станом на 13:00 жодних заблокованих українських підрозділів в Авдіївці немає.
- Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині. Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.
- Президент Зеленський, коментуючи бої в Авдіївці, заявив, що перебуває на постійному контакті з українським командуванням і детально розуміє, що відбувається в Авдіївці.
- Вчора у Білому домі заявили, що ситуація в Авдіївці критична. Місто може перейти під контроль росіян. Це сталося через нестачу боєприпасів у ЗСУ. Джон Кірбі, речник Байдена, закликав республіканців ухвалити законопроєкт про виділення Україні 61 мільярда доларів. Водночас, як відомо, Палата представників пішла на канікули.