Окупантам не дають прорвати оборону, – у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Бахмута та Сватового

На Донбасі росіяни намагаються продовжувати наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас поблизу Сватового окупанти не мають переваги, через що хаотично проводять свої контратаки.

Загарбники мають величезні втрати, тому намагаються зберегти залишки професійної армії. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Зверніть увагу Тягар боїв з правобережжя Дніпра перенесли в район Донбасу, – експерт пояснив перекидання військ

Сватове, Бахмут, Авдіївка

Речник зазначив, що на Сватівському напрямку у ворога є "спорадичні спроби контратак", які, як правило, дуже смертельні для нього, після чого росіяни з великими втратами відходять назад.

Там домінантною є позиція української сторони. Ми, просто з огляду на погодні умови, а також на наявні сили та засоби, тиснемо на противника, постійно його вражаємо артилерійським вогнем, вражаємо високоточною зброєю склади, логістику – не даючи окупантам спокою,

– пояснив військовий.

За його словами, найбільші сили противник зосередив на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

"Якщо раніше ворог міг вести широку наступальну операцію, то зараз він зосередився на цих двох напрямках – доволі великі підрозділи туди направив й намагається щодня проводити по декілька десятків штурмових дій. Також він веде постійний артилерійський вогонь зі 152 та 122 калібрів, ствольної артилерії, РСЗО, танків та мінометів", – додав представник Східного угруповання військ.

Радимо Яка ділянка фронту найважливіша для росіян: Світан припустив, як розвиватимуться бойові дії

Він вказав, що у росіян нічого не виходить, позаяк ЗСУ побудували тут потужну лінію оборони.

"Це не дозволяє йому прорвати оборону і вийти на оперативний простір, щоб захопити всю Донеччину і Запоріжжя. Їм це не вдається і щоденно вони отримують неймовірні втрати, як для сучасної армії 21 століття", – наголосив речник.

Яка ситуація поблизу Сватового, Авдіївки та Бахмута: дивіться відео

Чому Росія не може взяти Бахмут

На думку Череватого, головними факторами успішної оборони Бахмута є мужність, героїзм і неймовірна вмотивованість українських військових.

ЗСУ просто творять чудеса. Також це кмітливість та неординарність дій командування, симетричність та несподіваність рішень для ворога, максимальне використання наявного ресурсу. Тобто є ціла система, яка на противагу радянській, яку використовує ворог, показала абсолютну ефективність,

– підкреслив речник.

З його слів, на Бахмутському напрямку в окупантів стоять "різнорідні угруповання", на вістрі атак яких ПВК "Вагнера" і ПВК "Ліга".

"Вони між собою взаємодіють на полі бою, але у кожного своє командування, а вже потім йде тактичне узгодження на місцях. Так само діють "кадирівці", які виконують роль жандармерії, каральних органів, загороджувальних відділів та беруть участь у розправах над місцевим населенням", – зауважив представник Східного угруповання військ.

Читайте також "Запускайте одноразових": волонтерка назвала нову стратегію росіян на Східному напрямку

Він додав, що новомобілізовані окупанти, які прибувають на Бахмутський напрямок, є фактично безправними.

"Той, хто не має навичок і можливостей відстояти свої права – він піддається абсолютній обструкції, а особливо, якщо щось робить неправильно. Їх використовують як "передню лаву" і як елемент пошуку наших вогневих позицій. Ворог максимально береже залишки професійної армії та "старої гвардії", які воювали в Сирії й мають певний досвід", – резюмував Череватий.

Вас також може зацікавити – як ЗСУ повертатимуть Крим: дивіться відео

Ситуація у війні: що відомо