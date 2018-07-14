Брат Джулії Робертс та українські зірки: хто побував на відкритті кінофестивалю в Одесі

В Одесі стартував 9-ий міжнародний кінофестиваль, який привернув увагу голлівудських та вітчизняних зірок. Урочисте відкриття фестивалю відбулось 13 липня.

Пишна церемонія та червона доріжка – Одеса радо зустріла гостей міста на світському заході. Чимало українських знаменитостей взяли участь у відкритті кінофестивалю. Зокрема, на червоній доріжці засвітився учасник України на Євробаченні 2018 MELOVIN, засновниця ОКМФ Вікторія Тігіпко, акторка Ада Роговцева, співачка Анна Завальська, актор та гуморист Антон Лірник, учасниця колективу "Студія "Квартал 95" Олена Кравець та інші високоповажні гості. Окрім цього, Одесу відвідав брат Джулії Робертс – Ерік Робертс.

Читайте також: Головний хедлайнер Atlas Weekend – незабутні враження і емоції: що запам'яталося

Я очікую багато розваг та нових вражень, – зазначив голлівудський гість в "Думская".



Ерік Робертс

Відомо, що упродовж кінозаходу відбудеться показ 108 фільмів із 95 країн світу. Під час церемонії відкриття було представлено список кінострічок та журі фестивалю.

Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю встановили дрес-код для гостей свята – Black Tie – згідно з яким, учасники повинні були прийти на подію у смокінгах, а жінки – в елегантний вечірніх сукнях. Однак серед запрошених гостей знайшлись такі, хто порушив встановлені правила.



MELOVIN



Вікторія Тігіпко



Легендарна Ада Роговцева



Анна Завальська



Актор Олексій Тритенко



Травесті-діва Монро

Акторка Римма Зюбіна



Олена Кравець



Наталія Бузько – акторка "Маски-шоу"



Екстравагантні гості церемонії



Роман Сеник – музеєзнавець



Катерина Молчанова – аткорка та журі фестивалю



Письменник Михайло Жванецький