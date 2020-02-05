20:41
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Бразилець, який привіз в Україну 4 кілограми кокаїну, проведе 10 років за ґратами

      214 Читать новость на русском
      Бразильця, якого у Жулянах затримали з величезною партією наркоти, засудили / фото: аеропорт "Київ"

      Солом'янський районний суд Києва засудив 25-річного бразильця за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. У жовтні 2018 року той привіз до України валізу, у якій сховав 4,1 кілограма кокаїну.

      Злочин трапився в аеропорту "Київ", що у Жулянах, нагадує столична прокуратура.

      До слова: Чоловіка затримали під наркотиками: суддя повірив, що той сп'янів від булочки з маком

      Тоді, понад рік тому, під час огляду багажу "туриста" з'ясувалося, що у його валізі є подвійне дно, де він заховав два пакунки з наркотою. Загалом було вилучено 4,1 кілограма кокоїну (вага вказана разом з упакуванням).

      Такий злочин кваліфікували одразу за двома статтями – контрабанда, а також незаконне зберігання і перевезення наркотиків в особливо великих розмірах.

      контрабанда наркотиків, бразилець у Жулянах
      Наркотики виявили у подвійному дні валізи бразильця

      Солом'янський суд визнав 25-річного іноземця винним в інкримінованих злочинах та засудив його до 10 років за ґратами. Крім того, у нього конфіскують усе наявне на території України майно.

      бразилець привіз в Україну наркотики
      Загалом бразилець привіз до України понад 4 кілограми наркоти

      Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
      сьогодні
      10850
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Київська прокуратура Бразилія Наркотики Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Євген Куксін може бути причетний до прослушки Гончарука: біографія журналіста 1+1
      Анастасія Зазуляк 1095
      сьогодні , 19:01 СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео
      Лія Бонавська 4594
      2 лютого , 19:52 Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
      722
      1 лютого , 12:22 Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток
      Марія Бондар 12190
      сьогодні , 18:40 Обмеження зарплат урядовцям: якими будуть наслідки заяв Зеленського
      Інна Жолобович 2104
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук