Бразилець, який привіз в Україну 4 кілограми кокаїну, проведе 10 років за ґратами

Солом'янський районний суд Києва засудив 25-річного бразильця за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. У жовтні 2018 року той привіз до України валізу, у якій сховав 4,1 кілограма кокаїну.

Злочин трапився в аеропорту "Київ", що у Жулянах, нагадує столична прокуратура.

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Тоді, понад рік тому, під час огляду багажу "туриста" з'ясувалося, що у його валізі є подвійне дно, де він заховав два пакунки з наркотою. Загалом було вилучено 4,1 кілограма кокоїну (вага вказана разом з упакуванням).

Такий злочин кваліфікували одразу за двома статтями – контрабанда, а також незаконне зберігання і перевезення наркотиків в особливо великих розмірах.



Наркотики виявили у подвійному дні валізи бразильця

Солом'янський суд визнав 25-річного іноземця винним в інкримінованих злочинах та засудив його до 10 років за ґратами. Крім того, у нього конфіскують усе наявне на території України майно.



Загалом бразилець привіз до України понад 4 кілограми наркоти