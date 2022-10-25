"Росіяни в агонії": чи наважаться окупанти застосувати "брудну" бомбу

У Кремлі не розуміють, як зупинити наступ ЗСУ на Півдні та Сході, тому вигадують нові інформаційні операції проти України. Своїми непродуманими діями російське керівництво все більше заганяє себе у "глухий кут".

Зі всього зрозуміло, що риторика Росії про "брудну" бомбу спрямована на реалізацію конкретних цілей. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Росіяни "залізли" у "цугцванг"

Фахівець розповів, що російська істерика щодо "брудної бомби" – це інформаційна операція, щоб тиснути на партнерів України та намагатися "відмити" Росію від образу держави-терориста".

Це більше виглядає як агонія. Росіяни бомбили цивільні об'єкти в Україні, бо вони нічого не можуть зробити на полі бою, тому вдаються до таких операцій. У них "цугцванг": що б окупанти не зробили – стає тільки гірше,

– підкреслив Нарожний.

Експерт також переконаний, що кремлівська риторика щодо теми "брудної" бомби – це більше не військова, а політична інформаційна "операція".

"Всі країни світу дуже бояться ядерної зброї й зрозуміло чому: на довгий час забруднять якусь частину території, це може поширитись на Європу і на інші країни світу, тому така "непереносність" ядерної зброї", – пояснив оглядач.

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Москва хоче зруйнувати підтримку України

Фахівець переконаний, що цей "закид" зробили для того, щоб якимсь чином розбити союз України з Європою та США.

Росія каже, мовляв, Україна – терорист, який хоч "брудну" бомбу використати. Коли росіяни кажуть, що Україна таке зробить, то з великою ймовірністю, вони самі готуються це зробити,

– зауважив аналітик.

За його словами, якщо ворог умовно плануватиме таку "акцію" в районі населених пунктів Олешки та Раденське, то 30-кілометрову зону довкола них можуть забруднити "на сотні й навіть тисячі років".

"Навіщо їм це – я навіть не можу уявити. Якщо вони відступатимуть, то будуть це робити саме на тому напрямку та йти по забрудненій радіацією території, що буде нелогічно", – вказав Нарожний.

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