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      Будь-хто може впасти у ступор, – дружина Зеленського про образи і хвилювання через дебати

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      Дружина Зеленського розповіла про дебрати та образи у бік чоловіка
      Дружина Зеленського розповіла про дебрати та образи у бік чоловіка / Фото з відкритих джерел

      Дружина кандидата в президенти України та шоумена Володимира Зеленського зізналася, що втомилася від образ. При цьому ймовірна перша леді переконана, що її чоловік може протистояти Петру Порошенку в дебатах, хоча ймовірність "ступору" існує.

      Олена зізналась, що намагалась не читати Фейсбук перед сном і ввечері, однак протрималась недовго, пише "Апостроф".

      Читайте також: Хто така Олена Зеленська: що відомо про ймовірну першу леді України

      Дружина Зеленського вважає, що єдиний вихід із ситуації "відростити панцир", адже "нерви не залізні". При цьому вона переконана, що "найближчим часом не зміниться", тому має намір "відучити себе читати коментарі в соцмережах".

      Прокоментувала вона також звинувачення Зеленського у вживанні наркотиків. Каже, у цій ситуації найбільше шкода батьків.

      "У цій ситуації шкода батьків, які починають переживати, але батьки з посмішкою до цього ставляться, тому що переживати нема про що. Вони сприймають це як черговий бруд от і все. Ми вже всі навчилися з гумором сприймати це", – зізналась вона.

      Щодо дебатів, то Олена Зеленська заявила, що "Володимир все витримає, бо готується". 

      Звичайно, будь-хто може впасти в ступор або не вчасно підібрати потрібне слово, коли нервує або знаходиться в кризовій ситуації. Тим більше, наш гарант дуже досвідчений оратор, і, звичайно, ця боротьба досвіду з недосвідченістю може зіграти злий жарт,
      – пояснила вона. 

      До того ж Зеленська зізналася, що це вона порадила чоловікові не виходити до журналістів. Причина у тому, що йому "потрібно багато чого встигнути і накопичити знання в швидкому темпі".

      "Він повинен вникнути фактично у все і це неможливо зробити за одну хвилину. Він зараз екстерном проходить курс молодого бійця, і мені здається, успішно", – розповіла дружина Зеленського. 

      Де і коли дебатуватимуть Порошенко та Зеленський?На 19 квітня НСК "Олімпійський" уже замовлений. Зеленський неодноразово наголошував, що він прийде саме на стадіон. У свою чергу, Петро Порошенко заявляв, що прийде і на Суспільне, і на "Олімпійський". Суспільне не проти дебатів на стадіоні, але мовник вважає такий формат – передвиборною агітацією. Дебати на НСК "Олімпійському" заплановані на 19:00, а на Суспільному – на 21:00, оскільки ЦВК дозволила перенести дебати на Суспільному з 20:00. Крім того, Суспільне погодилося відповідати за ефір дебатів на стадіоні, але мовник наголосив, що після завершення заходів "передвиборчої агітації" таки чекатиме кандидатів на національні теледебати.



      Дивіться основні моменти з інтерв'ю Володимира Зеленського

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський
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