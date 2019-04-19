Будь-хто може впасти у ступор, – дружина Зеленського про образи і хвилювання через дебати

Дружина кандидата в президенти України та шоумена Володимира Зеленського зізналася, що втомилася від образ. При цьому ймовірна перша леді переконана, що її чоловік може протистояти Петру Порошенку в дебатах, хоча ймовірність "ступору" існує.

Олена зізналась, що намагалась не читати Фейсбук перед сном і ввечері, однак протрималась недовго, пише "Апостроф".

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Дружина Зеленського вважає, що єдиний вихід із ситуації "відростити панцир", адже "нерви не залізні". При цьому вона переконана, що "найближчим часом не зміниться", тому має намір "відучити себе читати коментарі в соцмережах".

Прокоментувала вона також звинувачення Зеленського у вживанні наркотиків. Каже, у цій ситуації найбільше шкода батьків.

"У цій ситуації шкода батьків, які починають переживати, але батьки з посмішкою до цього ставляться, тому що переживати нема про що. Вони сприймають це як черговий бруд от і все. Ми вже всі навчилися з гумором сприймати це", – зізналась вона.

Щодо дебатів, то Олена Зеленська заявила, що "Володимир все витримає, бо готується".

Звичайно, будь-хто може впасти в ступор або не вчасно підібрати потрібне слово, коли нервує або знаходиться в кризовій ситуації. Тим більше, наш гарант дуже досвідчений оратор, і, звичайно, ця боротьба досвіду з недосвідченістю може зіграти злий жарт,

– пояснила вона.

До того ж Зеленська зізналася, що це вона порадила чоловікові не виходити до журналістів. Причина у тому, що йому "потрібно багато чого встигнути і накопичити знання в швидкому темпі".

"Він повинен вникнути фактично у все і це неможливо зробити за одну хвилину. Він зараз екстерном проходить курс молодого бійця, і мені здається, успішно", – розповіла дружина Зеленського.

Де і коли дебатуватимуть Порошенко та Зеленський?На 19 квітня НСК "Олімпійський" уже замовлений. Зеленський неодноразово наголошував, що він прийде саме на стадіон. У свою чергу, Петро Порошенко заявляв, що прийде і на Суспільне, і на "Олімпійський". Суспільне не проти дебатів на стадіоні, але мовник вважає такий формат – передвиборною агітацією. Дебати на НСК "Олімпійському" заплановані на 19:00, а на Суспільному – на 21:00, оскільки ЦВК дозволила перенести дебати на Суспільному з 20:00. Крім того, Суспільне погодилося відповідати за ефір дебатів на стадіоні, але мовник наголосив, що після завершення заходів "передвиборчої агітації" таки чекатиме кандидатів на національні теледебати.





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