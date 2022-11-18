Повне відключення світла у Києві: чи існує такий ризик та що ускладнює ситуацію

У Києві місцева влада розглядає різні сценарії щодо відключення світла після російських атак. Ситуацію ускладнює те, що електроспоживання значно збільшується.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, столиця готується до різних сценаріїв, зокрема й повного відключення світла.

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У Києві перейшли до стабілізаційних відключень

Водночас Поворозник заспокоїв киян і заявив, що наразі Київ перейшов до стабілізаційних відключень. Тобто світло будуть вимикати не більше 4 годин.

Ми готуємось до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення. Але зараз ми перейшли до стабілізаційних відключень, світло буде відключатися по графіку не більше 4 годин,

– сказав він.

Перший заступник голови КМДА повідомив, що через пониження температури значно збільшується електроспоживання. Це може призвести до аварійних відключень.

"Тому нам зараз, як ніколи, треба економити електроенергію. Бо збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не буде справлятися", – резюмував Поворозник.

Яка ситуація зі світлом у Києві

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