Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) совместно с руководством сети Target в конце декабря призвали покупателей прекратить использовать одеяла бренда Pillowfort и вернуть их в один из универмагов ритейлера, чтобы получить возмещение средств. Эти одеяла были в продаже только физических и онлайн-магазинов Target с декабря 2018 по сентябрь 2022 года.

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Смертельных случаев могло быть больше

Как отметили в CPSC, кроме случая смерти девочек в Кэмп-Лежен, Северная Каролина, сеть Target получила не менее четырех сообщений от потребителей об опасности одеяла Pillowfort.

Так, дети расстегивали молнию чехла одеяла, забирались внутрь, после чего попадали в ловушку, и смогли выбраться только благодаря помощи взрослых.

Детское одеяло Pillowfort угрожает риском подобных смертей, поскольку ребенок может оказаться в ловушке, если расстегнет молнию и залезет внутрь,

– констатировали в CPSC.

К слову, эти одеяла раньше продавались в универмагах и онлайн-магазинах Target по цене 40 долларов. Они весят 2,7 килограмма, длина достигает 152 сантиметров, а ширина – 101 сантиметр. Товар имеет восемь разных расцветок и принтов, комплектуется водонепроницаемым чехлом.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и поддержку семье, потерявшей своих близких (девочек 4 и 6 лет – ред. 24 канал). В сотрудничестве с CPSC и производителем товара мы инициируем полный отзыв одеял Pillowfort и запускаем активный процесс информирования потребителей о потенциальной опасности этого продукта,

– заявил представитель сети Target Джо Унгер.

Представитель ритейлера добавил, что руководство Target отреагировало максимально быстро, как только стало известно об опасности одеял. По словам Унгера, этот товар универмаги сети немедленно изъяли из продажи.