Какой украинский город привлек Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во время осеннего разговора с Владимиром Зеленским высказал мнение, что Украина является перспективным местом для развития недвижимости, в частности упомянув Одессу как возможную локацию для инвестиций в гостиничный бизнес, сообщает WSJ, передает 24 Канал.

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Вместе с этим, в конце лета Трамп также сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Полоса Газы является важным участком недвижимости. И соответственно предложил ему рассмотреть возможность строительства отелей на этой территории.