Укрпошта зменшує час доставки

Про це повідоляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора компанії Ігоря Смілянського в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що в 2024 році було інвестовано понад 1 мільярд гривень власних коштів на автоматизацію процесів. Ці кошти пішли на придбання сучасного обладнання у вітчизняних виробників, що дозволило значно пришвидшити обробку та доставку посилок.

Завершення автоматизації означає, що всі посилки, які надходитимуть до нас, будуть оброблятися на роботизованих лініях. Відтепер ми зможемо доставляти їх по Україні буквально наступного дня після надходження,

– зазначив Ігор Смілянський.

За його словами, завдяки впровадженим технологіям Укрпошта значно покращить якість послуг та зменшить час доставки, що стане важливим кроком до підвищення конкурентоспроможності на ринку.