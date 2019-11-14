Через Росію ціна на газ може суттєво зрости на початку 2020 року, – Оржель

Навіть попри великий попит, останніми місяцями ціна на газ в Україні зменшувалася. Щоправда, у грудні українці можуть вже очікувати на зростання цієї ціни. Але найбільше занепокоєння наразі викликає імовірне припинення транзиту російського газу через українську територію, внаслідок чого ціна на газ може ще значно зрости.

Як підкреслив міністр енергетики Олексій Оржель у коментарі 24 каналу, газ – це товар, який має свою сезонність. Тобто більший попит – збільшується ціна, менший попит – ціна знижується.

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"Насправді влітку (липень, серпень, вересень) у нас була дуже низька ціна. Щомісячно ціна зменшувалася, попри те, що був більшим попит і європейські ринки показували низьку ціну. Ми дійсно отримали одну з найнижчих цін, до прикладу, якщо порівнювати з минулим роком", – зазначив він.

Водночас він зауважив, що разом із попитом відбувається певне збільшення, зокрема, й на імпорт газу та у сегменті побутових споживачів.

Тому є рішення Кабміну, за яким встановлено чотири ліміти, і згідно з найменшим із таких лімітів затверджують ціну для непромислових споживачів. І найменшою виявилися ціна розмитнення газу. Її просто прийняли. І якраз це збільшення у понад 10% – це фактор того, що у нас змінюються показники на ринку та зростає ціна. Навіть більше, напевно, зважаючи на збільшення попиту, в грудні також буде певне збільшення цієї ціни,

– каже міністр.

Він додає, сьогодні існує імовірність того, що з 1 січня Росія припинить транзит газу через українську територію, оскільки попередній контракт спливає наприкінці 2019 року. А зупинка транзиту, окрім економічного фактору, що газу немає, має дуже великий психологічний фактор.

Тобто є ризик безпеки постачання. А це означає, що ціна може зростати та значно зростати,

– підсумував Оржель.

Якою була ціна на газ для населення в 2019 році

Листопад – близько 7 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ,

Жовтень – до 6 тисяч гривень,

Вересень – 5,4 тисячі гривень,

Серпень – 6,6 тисяч гривень,

Липень – 6,9 тисяч гривень,

Червень – 7,5 тисяч гривень,

Травень – 8,3 тисячі гривень,

Лютий – квітень – 8,5 тисячі гривень.

*Дані ресурсу 104.ua, порталу для всіх споживачів природного газу в Україні. У кожній області ціни можуть відрізнятися, проте суттєвої різниці немає. Вище показано середню вартість газу в Україні.

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Газовий контракт між Росією та Україною завершується: які це може мати наслідки

Оскільки контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мали б укласти нову угоду. За словами російського президента Володимира Путіна Кремль є готовим укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У "Нафтогазі", зі свого боку, вважають, що таку заяву господар Кремля зробив, оскільки не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року.

Крім того, у Росії наголосили, що вони підпишуть необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління "Нафтогазу". Щодо останнього, то Верховна Рада підтримала створення незалежного оператора ГТС у першому читанні (цим документом власне й передбачено анбалдінг – розділення транспортування, зберігання, видобутку та продажу газу).

Але навіть, якщо транзит газу не буде продовжено, українцям хвилюватися не слід. Як запевнив очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв, у газові сховища України закачали майже 21 мільярд кубічних метрів, і це є історичним максимумом за останні 9 років.