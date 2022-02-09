Чергова партія військової допомоги США, зарплата Зеленського: головні новини 9 лютого

В Україну прибув вже дев'ятий літак з військовою допомогою із США. Посадовий оклад Володимира Зеленського у січні 2022 року склав 28 тисяч гривень. У ДБР назвали ім'я водія, який був за кермом авто з Трухіним у день ДТП. А в уряді розповіли, коли українці отримають гроші за бустерну дозу вакцини. Такими були головні новини 9 лютого.

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В Україну прибула нова партія військової допомоги США

Джерело: твітер Олексія Резнікова

В Україну прибув вже дев'ятий літак з військовою допомогою із США. Він приземлився в аеропорту "Бориспіль" і його вже почали розвантажувати.

Дев'ята "пташка" військової допомоги з США прилетіла сьогодні у Бориспіль. До Києва прибуло понад 80 тонн патронів,

– заявив міністр оборони Олексій Резніков.



В Україну прибула військова допомога з США / Фото Олексія Резнікова

Зауважимо, що Естонія 8 лютого передала польовий госпіталь для українських військових. У Міноборони України наголосили, що країні дуже важлива допомога у сфері військової медицини.

Як США допомагають Україні

22 січня президент США Джо Байден затвердив нову військову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів. Пентагон відправив до Києва боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, артилерійські снаряди тощо. Зокрема:

Загалом від 22 січня до 5 лютого Україна отримала від США понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Водночас у посольстві США в Києві запевнили, що Вашингтон готовий надати Києву ще більше допомоги.

Зарплата Володимира Зеленського

Джерело: 24 канал

Посадовий оклад Володимира Зеленського у січні 2022 року склав 28 тисяч гривень. З цієї суми президент України заплатив 5460 гривень податків. Відтак на руки український лідер отримав трохи більше за 22,5 тисячі гривень.

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Зауважимо, що у січні 2022 року Зеленський не отримував ні премій, ні надбавок. У січні 2022 року посадовий оклад Зеленського становив 28 тисяч гривень – так само як і торік. Цікаво, що за весь 2021 рік президент заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.



Зарплата Володимира Зеленського за січень 2022 року / Фото 24 каналу

Зарплата Зеленського менша ніж у деяких нардепів

Раніше в Апараті Верховної Ради на запит журналістів 24 каналу надали інформацію про зарплати народних обранців за січень 2022 року. З отриманих даних випливає, що низка парламентарів отримали значно більшу зарплату ніж президент.

До прикладу, зарплата лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко досягла майже 30 тисяч гривень, а Петра Порошенка – 33,5 тисячі гривень.



Скільки заробили нардепи у січні 2022 року / Фото 24 каналу

Нові деталі ДТП з Олександром Трухіним

Джерело: Інтерфакс-Україна

У Державному бюро розслідувань заявили, що за кермом автівки, яка спровокувала ДТП, з Олександром Трухіним був Віктор Склема. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Він зауважив, що це зафіксували деякі камери відеоспостереження.

Хто такий Віктор Склема Він є помічником депутата Полтавської міської ради. На сайті "Полтавщина" пишуть, що чоловік був помічником депутата Полтавської облради від "Слуги народу" Фахраддіна Мухтарова. До слова, Мухтаров також був в автомобілі зі Склемою і Трухіним у момент аварії.

У відомстві раніше проінформували, що вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва. На цих кадрах – те, як пересувалась машина з нардепом Олександром Трухіним до місця ДТП. Однак на самій ділянці, де сталась аварія, камер спостереження не було через ремонтні роботи.

Що зафіксували камери відеоспостереження на трасі: дивіться відео

ДТП за участю авто Трухіна: головне

Автівка "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня 2021 року спричинила ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей.

Нещодавно журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського Сергія Петрика, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям.

Оприлюднили відео з викриттям "слуги" Трубіцина на хабарі

Джерело: НАБУ

НАБУ та САП опублікували відео викриття на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Крім депутата, неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

Кого викрили правоохоронці

За даними НАБУ, серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми.

Владислав Трубіцин є головою комітету з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київради. Гроші отримував неофіційний помічник депутата. Самого Трубіцина розшукують.

НАБУ та САП викрили "слугу" на отриманні хабаря: дивіться відео

Коли чекати 500 гривень за бустерне щеплення

Джерело: телеграм Тараса Мельничука

У разі отримання бустерної дози вакцинації в Україні додатково нараховуватимуть 500 гривень. Кошти почнуть виплачувати з 14 березня 2022 року. Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду, яке відбулося у середу, 9 лютого.

Урядовці передбачили:

надання додаткової допомоги у розмірі 500 гривень у разі отримання бустерної дози;

надання особам віком від 60 років й особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;

збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

Виплати за бустерну дозу: що відомо

Сергій Марченко заявив, що грошей на виплату 500 гривень громадянам, які вакцинуються бустерною дозою від COVID-19, у бюджеті наразі не вистачає.

Володимир Зеленський 24 січня анонсував розширення програми виплат за щеплення. COVID-сертифікат про отримання бустера можна буде сформувати в додатку "Дія". У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що він з'явився в застосунку 1 лютого.



Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу