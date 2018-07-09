Чи потрібні бахіли у медзакладі: Супрун висміяла популярний міф

В Україні у багатьох медзакладах змушують відвідувачів одягати бахіли, які пропонують придбати в аптеці.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Зі слів Супрун, бахіли доречно одягати лише в операційних та приміщеннях, які потребують асептичних умов (там, де проводять інвазивні втручання й існують ризики виникнення і передачі інфекції).

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У клініках розвинених країн ви навряд побачите людей, що прийшли відвідати родича або ж очікують лікаря у бахілах. Ба більше, у жодних нормативних документах в Україні немає вимог, які зобов’язують пацієнтів та відвідувачів носити бахіли в усіх приміщеннях лікарень,

– зазначила вона.

Використання бахіл може забезпечити мінімальний фізичний бар'єр від мікроорганізмів та жодне дослідження не підтверджує ефективності такого захисту.

В Україні одягання бахіл має на меті зменшити роботу прибиральниць та нажитися коштом тих, хто прийшов до лікарні.

Використання бахіл не несе відчутної користі ані медзакладу, ані відвідувачам. А величезна кількість викинутих одноразових бахіл забруднює планету.

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