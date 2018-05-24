Чи справді Порошенко платив за зустріч із Трампом: що говорять у Раді

Депутати Верховної ради України, в тому числі і представники президентського "Блоку Петра Порошенка", прокоментували скандал, який виник навколо розслідування журналістів BBC, що нібито український гарант заплатив за організацію зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.

Так, народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв відреагував на розслідування британського медіа ВВС стосовно сплати Адміністрацією президента України Петра Порошенка особистому адвокату Дональда Трампа Майклу Коену 400 тисяч доларів за першу зустріч доволі неочікувано.

Читайте також: Дружина президента не вважає за потрібне відмежовуватись від підозрюваного Труханова, – Гнап

"Я думаю, тепер додасться роботи у Ілона Маска. Ви знаєте, Ілон Маск запускає дуже специфічний сайт, який буде аналізувати абсолютно всі найбільшвідомі речі. Я думаю такий факт без сумніву потрапить до його звіту, де він буде проводити свої власні розслідування, чи це відповідає чи не відповідає дійсності", – зауважив політик у кулуарах парламенту.

У самій же президентській фракції новину назвали фейком. Там також не втратили можливості згадати інше розслідування програми "Схеми", яке стосується саме лобізму лідерки "Батьківщини" у США.

Я не бачу сенсу коментувати фейки. Це стовідсотковий фейк. У США кожна людина, яка отримує гроші за лобіювання чиїхось інтересів, має це зареєструвати у Міністерстві юстиції, як агент іноземної держави. Так, наприклад, зробила компанія, яка отримала від Юлії Тимошенко, або, як вона каже, від її друзів якихось 390 тисяч доларів за лобіювання її інтересів у Сполучених Штатах. Компанія пішла в Мінюст, зареєструвала, і ми всі це побачили. Те ж саме зробив би будь-хто, якби він отримав гроші за лобіювання інтересів Петра Порошенка, чи його зустрічі з Трампом,

– зазначив заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

Назвала новину фейком і перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, про що одразу ж написала на своїй сторінці у Facebook.

"Фейк про першу зустріч президентів України та США просто обурив. У червні 2017 року відбулася продуктивна та повноцінна зустріч, під час якої сторони обговорили низку запитань, в тому числі питання економіки, двосторонніх взаємин, Донбасу, безпеки, заручників ( хоч ця тема більш докладніше обговорювалася на зустрічі з віце-президентом Пенсом). І перша телефонна розмова президентів , яка відбулася відразу після інавгурації Трампа, й перша зустріч минулого червня, й наступні зустрічі організовувалися виключно через дипломатичні шляхи та контакти, завдяки великій роботі нашого посольства в США, наполегливості нашого міністра закордонних справ Павла Клімкіна і зовнішньополітичного радника президента Костянтина Єлісєєва", – зауважила парламентарка на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Луценко з США пояснив, чи платили за зустріч з Трампа з Порошенком

За її словами, візит президента Порошенка до Вашингтона був дуже вдалим, а одним із його результатів якраз і стало надання "Джавелінів" Україні .

"Можливо, досить запускати брудні фейки та принижувати двосторонні взаємини України та США, наш діалог на найвищому рівні? Й дуже хочеться справжніх стандартів в медіа", – додала Геращенко.

Колишні депутати президентської фракції своєю чергою з такої реакції колег відверто кепкують. Як підкреслюють вони, "знайшли кого у фейках звинувачувати – медіа, до стандартів якого прагнуть всі інші ЗМІ".

"Для чого потрібні ЗМІ? Для того, щоб подати інформацію та роздути скандал. Для чого потрібні політики? Для того, щоб відреагувати на цю інформацію та розслідувати скандал. ВВС зробили свою справу. Вони сказали, "у нас є така інформація". Відповідно до їхніх внутрішніх стандартів, вони подають інформацію, яка є перевіреною якимось чином. І має ймовірність бути точною. Кричати, що це фейк? Але питання полягає у тому, що в нормальних країнах такі випадки вже має бути давно розслідувано. Їх має бути розслідувано, починаючи з "панамських паперів", "райських паперів", і інших випадків, які стосуються Президента. Їх більше ніж 12. Що ми маємо? Ми маємо гру у мовчанку та страуса. Тільки страус підставляє інше місце, в яке можна потім дуже сильно бити. Так і тут буде", – прокоментував скандал позафракційний депутат Віктор Чумак.

Натомість позафракційний народний обранець Дмитро Добродомов, вважає, що ВВС, як і низка інших іноземних ЗМІ, завжди були еталоном журналістських стандартів.

Читайте також: Персональна атака на президентів України і США: в АП відповіли щодо проплаченої зустрічі

"Так і у світі апріорі прийнято. Черговий скандал пов’язаний з президентом доводить, що процеси ці всі негативні відбуваються. Вас, журналістів, закликаю перевірити цю гучну заяву", – додав політик.

До слова, і Дмитро Добродомов, і Ірина Геращенко є колишніми журналістами – обидва працювали на керівних посадах українських телеканалів, але уявлення про фейки мають зовсім різне.

Нагадаємо, напередодні журналісти BBC опублікували матеріал, в якому, зокрема, йшлося про те, що за організацію першої зустрічі з Дональдом Трампом Петро Порошенко нібито заплатив щонайменше 400 тисяч доларів.