Чим швидше підете, тим менше людей я вб'ю, – скандальна терористка пригрозила українським бійцям

Екс-співробітниця української міліції, а зараз "командир дивізіону РСЗО ДНР" Ольга Качура з позивним "Корса" похвалилася, як зняла в Україні 50 тисяч гривень і як готова воювати проти українських захисників.

Про це Качура розповіла в інтерв'ю сепаратистським ЗМІ, передає Depo.Донбас.

За словами терористки, декілька років тому знайомий зняв гроші, які накопичились на її зарплатній карточці у банкоматах Бахмута. Окрім того, "Корса" зазначила, що користувалася б коштами з картки до сьогодні, якби не втратила її.

"На моїй робочій картці було понад 50 тисяч гривень. Сама я не виїхала, а попросила знайомого, який знімав по 2 тисячі гривень в 25 банкоматах Бахмута (на той момент банкомати видавали тільки по 2 тисячі)", – розповіла вона.

Читайте також: "Вантаж 200": на Донбасі ліквідували юного ворога України (фото)

Також Качур похвалилася, що на підконтрольній Україні стороні має багато колишніх товаришів по службі, з якими останнім часом відновила спілкування.

"Багато моїх товаришів, які зі мною вчилися в артучилищі вважають, що я порушила присягу. Я вважаю Україну правонаступником Радянського Союзу і розділяти мене з Росією не варто. Для мене поняття поділу Росії і України незрозуміле. У мене в дивізіоні євреї, греки, росіяни, татари, білоруси, українці. 4 роки триває нікому не потрібна війна", – розповіла очільниця терористів.

Водночас вона наголосила, що мріє скупатися у блакитних озерах під Слов'янськом. І пригрозила Гаагою українським військовослужбовцям.

Вони прийшли на мою землю. Це мій народ і я його буду захищати. Єдине, що я хочу побажати, чим швидше ви підете до себе додому, тим меншу кількість людей я вб'ю,

– заявила Качур.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Ольга Качура з позивним "Корса" є відповідальною за обстріл з "Градів" Новолуганського Донецької області, який стався у грудні 2017 року. Терористка неодноразово брала участь в обстрілах населених пунктів поблизу розташування українських військ, особливо напередодні великих релігійних свят.