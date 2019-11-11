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      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Чиновники не можуть знайти половину землі, вона вже на когось переписана, – експерт

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      Про законопроєкт щодо відкриття ринку землі, про протести аграріїв по всій Україні та про відповідальність за це Президента України Володимира Зеленського – в ефірі 24 каналу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

      Про законопроєкт щодо відкриття ринку землі

      – На цю ситуацію варто дивитися з точки зору людей (на ринок землі, – 24 канал), адже найбільший прошарок українського суспільства, який має справжній інтерес, це власники паїв. Їх є сім мільйонів і їм належить сільськогосподарська земля, яку вони отримали.

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      – Нам потрібно захищати не міфічних сільськогосподарських виробників чи малих і дрібних фермерів, щодо яких мають бути окремі інструменти, а насамперед потрібно захищати тих людей, які володіють землею. Перш за все, це не багаті люди похилого віку, в яких це(земля, – 24 канал) остання можливість забезпечити собі якийсь рівень життя на старості.

      – І коли ми відкриваємо ринок землі і даємо людям можливість легально продати землю покупцям, включно з іноземцями. Чомусь замість того, щоб думати про найбідніших українських селян, які хочуть отримати щось з того, що вони дістали за багато років низькооплачуваної роботи в колгоспі, ми намагаємося захищати якісь невідомі національні інтереси і говорити, що люди просто бояться.

      Про протести аграріїв по всій Україні

      – У цих фермерів є питання двох інтересів – легітимного та не дуже. Легітимний інтерес – це платити за землю менше. Звичайно, власник фермерського господарства зацікавлений у тому, щоб у нього була менша конкуренція, а він отримав більший прибуток. Він має на це право, тому виводить свої трактори, аби перекрити дорогу.

      Аграрії протестують на головних автомагістралях України
      Аграрії протестують на головних автомагістралях України

      – Але є в багатьох протестувальників нелегітимний інтерес – це використання державних земель "в чорну" або земель, які за хабарі належним чином не були розподілені.

      – Так, чиновники зараз намагаються розібратися, що відбувається з землею, яка належить тому самому конярству України. І виходить, що половину землі вже не можуть знайти – вона вже на когось переписана. Тобто є земля, яку хтось обробляє, але якихось документів на це – немає. Ми маємо розуміти, що державі України належить 10 мільйонів гектарів земель і це серйозні інтереси.

      Продаж землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

      "Зеленський має взяти на себе відповідальність"

      – На жаль, фракція більшості рухається швидкими темпами в напрямку популізму. Цей мораторій було запроваджено тимчасово свого часу, а те, що 20 років чиниться спротив – це означає, що є дуже великий інтерес, який проти цього. На жаль, в "Слузі народу" не видно якоїсь фахової позиції.

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      – Зеленський обіцяв вирішити це питання, коли йшов на вибори, це було в програмі уряду і у всіх указах, які він видавав. Тому він (Зеленський, – 24 канал) має продемонструвати політичне лідерство та взяти на себе особисту відповідальність у роботі зі своєю фракцією. Бо на сьогодні земля в Україні є єдиним ресурсом, який може дати поштовх до справді високих темпів економічного зростання.

      Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

      • В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
      • В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
      • Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.
      • Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Ринок землі Володимир Зеленський Мораторій на продаж землі
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