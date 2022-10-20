Росія спершу пробувала застосовувати "Шахіди" на фронті: чому ця тактика провалилася

Окупанти активно обстрілюють мирні українські міста іранськими дронами-камікадзе. Ба більше, спочатку вони намагалися застосовувати їх на фронті, однак їхні спроби провалилися.

Так, наші бійці на передовій чудово навчені та екіпіровані для боротьби з Shahed-136. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому в окупантів не вийшло застосовувати Shahed-136 на фронті

До того ж система протиповітряної оборони на передовій на клас вище, ніж загалом по території України. Тож, як тільки російські загарбники почали застосовувати дрони-камікадзе на лінії фронту, ЗСУ почали одразу їх збивати.

Тому росіяни перенесли удари шахідами на глибокий тил – інфраструктуру та мирні міста, тобто на фронт вони ніяк не вплинули,

– зазначив військовий експерт.

Чи змінять ситуацію на передовій Fateh-110 і Zolfaghar

Наразі в медіа шириться інформація, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Бойова частина цих іранських ракет навіть більша за "Іскандер" – до 600 кілограмів.

На думку Світана, ці боєприпаси можуть вплинути на лінію фронту, якщо будуть використовуватися там. Однак українські захисники знають, як з ними працювати та захиститися від них, тому вони не стануть великою проблемою для військових.

Вони (Fateh-110 і Zolfaghar – 24 канал) створять велику проблему для нашої інфраструктури, якщо будуть використовуватися по містах та теплоцентралях,

– наголосив військовий експерт.

Крім того, осінньо-зимовий період для українських військових теж не є чимось новим, адже ми воюємо вже 9-й рік. Так, наші бійці здійснюють оперативно-тактичні дії для того, щоб і в холодний період активно воювати та звільняти території.

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