Чому Шойгу обдзвонив міністрів західних країн: політолог назвав версії

Сєргєй Шойгу зробив низку дзвінків іноземним колегам, заявляючи нібито Україна хоче використати "брудну бомбу". Це такий унікальний вид російської дипломатії, коли всі інші засоби вже вичерпані.

Окрім цієї версії є ще низка ймовірних причин, чому міністр оборони країни-агресорки увесь вечір "сидів на телефоні". Їх 24 каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Чому Шойгу дзвонив західним міністрам

Так, за словами Солонтая причини такої активності Шойгу можуть бути наступними:

робота на внутрішнього споживача, тобто створення необхідної росіянам картинки;

необхідність погрожувати Україні ядерною зброєю;

у зв'язку із заявою Групи семи щодо необхідності повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС, тобто однією атомною темою перекрити іншу.

Вони (росіяни – 24 канал) це роблять для того, щоб перекривати інформаційну картинку. Питання лише яку саме,

– зауважив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

Солонтай назвав причини, чому Шойгу обдзвонював західних міністрів: дивіться відео

Розмови Шойгу з іноземними міністрами оборони: що відомо