Від неї залежить допомога для України: чому Трамп не підтримав угоду щодо кордону США

Дональд Трамп категорично не підтримав угоду, яку демократи запропонували республіканцям у Конгресі США. Ба більше, колишній американський президент взагалі виступив проти компромісів.

Дональд Трамп закликав Республіканську партію не йти на компроміс з демократами. На його думку, спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "ідеальну" угоду.

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Що наговорив Трамп

Колишній американський лідер вважає, що республіканцям не треба йти на компроміс, якщо це не припинить міграційних хвиль у США.

Не треба укладати угоду щодо кордону взагалі, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки до нашої колись, але невдовзі знову, славної країни,

– написав він у своїх соцмережах.

Також він заявив, що без "міцних кордонів та чесних виборів" у республіканців не буде держави.

Як зазначав нардеп Ярослав Железняк, Майк Джонсон консультувався з Дональдом Трампом щодо угоди стосовно кордону, однак після зустрічі з Джозефом Байденом 17 січня він натякнув на готовність до компромісу.

Депутат зауважив, що американський політик фактично виступив не тільки проти угоди по кордону, а й проти допомоги Україні. Железняк пояснив поведінку колишнього глави держави бажанням не дати чинному президенту США політичних балів.

Що кажуть експерти про Трампа