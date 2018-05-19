Чому дітям не можна забороняти бути онлайн: пояснення експертки
Дітям, які досягли 4-річного віку, не можна забороняти перебувати онлайн, оскільки це може мати негативні наслідки.
Таку думку з посиланням на дослідження висловила професор соціології Елліса Кашмора, повідомляє Daily Mail.
За її словами, така заборона обмежує дитину у спілкуванні та може стати причиною цькувань.
Кашмора вважає, що діти після досягнення 4-річного віку мають мати необмежений доступ в Інтернет. А замість заборони батькам необхідно пояснювати про небезпеки та ризики мережі.
Джерело: 24 Канал
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