Чому дітям не можна забороняти бути онлайн: пояснення експертки

Дітям, які досягли 4-річного віку, не можна забороняти перебувати онлайн, оскільки це може мати негативні наслідки.

Таку думку з посиланням на дослідження висловила професор соціології Елліса Кашмора, повідомляє Daily Mail.

За її словами, така заборона обмежує дитину у спілкуванні та може стати причиною цькувань.

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Кашмора вважає, що діти після досягнення 4-річного віку мають мати необмежений доступ в Інтернет. А замість заборони батькам необхідно пояснювати про небезпеки та ризики мережі.