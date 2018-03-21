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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Чому "Новій пошті" потрібен постійний юрист "під рукою" – директор з правових питань компанії

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Інна Хомич
Інна Хомич / 24 Канал

Для боротьби з тиском у компанії "Нова пошта" працюють 30 юристів, 10 з них – адвокати.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла юрист "Нової пошти" Інна Хомич.

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Вона стведжує, що, якби "Нова пошта" була польською компанією, юристів довелось би мати набагато менше.

Мої колеги, які працювали в Україні і поїхали за фахом працювати в ту ж Варшаву, говорять про зовсім іншу практику. Функції, які не притаманні бізнесу, всі виведені на аутсорсинг. В наших реаліях ми собі дозволити такого не можемо,
– прокоментувала Інна Хомич.

Також директор з правових питань запевнила, що "Нова пошта" не бере юристів на стороні, а завжди мусить мати їх "під рукою". Адже як показує останній досвід, адвокат повинен бути поруч і знатися на бізнесі та ситуації.

Нагадаємо, український бізнес обурений, він заявляє про тиск силовиків і хоче убезпечити себе.

Теги: Новини України Новини політики Бізнес Нова пошта
Джерело: 24 Канал
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